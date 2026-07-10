Naruto, Hollywood cerca i nuovi Naruto, Sasuke e Sakura: al via il casting del film live-action

Pubblicazione: 10 luglio alle 08:30

Dopo anni di voci, speculazioni e tentativi abortiti, il salto dalla pagina allo schermo sta per compiersi davvero. Il live-action di Naruto non è più una chimera: Lionsgate ha ufficialmente lanciato una ricerca di casting globale per trovare gli attori che daranno volto e corpo ai tre protagonisti iconici del Team 7. Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno cercano i loro interpreti in carne e ossa, e questa volta non si tratta dell'ennesimo rumor da forum.

La notizia arriva direttamente dallo studio hollywoodiano, che dopo aversta finalmente passando alla fase operativa. Il casting è aperto su scala planetaria, un segnale chiaro dell'ambizione del progetto e del rispetto per la dimensione internazionale del fenomeno Naruto. Non si tratta solo di trovare tre attori: si trattache rappresenteranno un universo narrativo che ha venduto oltre 250 milioni di copie del manga in più di 60 paesi.

Alla regia siede Destin Daniel Cretton, nome che ai più attenti cinefili suonerà familiare. Parliamo del regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, uno dei capitoli più riusciti e culturalmente consapevoli del Marvel Cinematic Universe, e del prossimo Spider-Man: Brand New Day. Cretton non si limiterà a dirigere: firmerà anche la sceneggiatura, garantendo coerenza visiva e narrativa al progetto. La sua dichiarazione ufficiale tradisce un entusiasmo palpabile:

"Le storie di Kishimoto-sensei hanno ispirato generazioni di fan in tutto il mondo, ed è un onore portare il suo mondo e i suoi personaggi sul grande schermo in live-action per la primissima volta. Sono entusiasta di dare il via a questa ricerca di casting mondiale per il nostro Team 7 e di dare vita all'incredibile universo di Naruto". - Destin Daniel Cretton

Global casting begins in preparation for the Naruto Movie!

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Ma la voce che forse colpisce di più è quella di Masashi Kishimoto, il creatore del manga originale. Le sue parole hanno il sapore di un sogno che si materializza contro ogni aspettativa:

"In questo momento mi stanno accadendo miracoli, uno dopo l'altro. La mia opera, Naruto, sta davvero, davvero diventando un film hollywoodiano. E un miracolo ancora più grande è che il film sarà diretto dall'unico e solo Destin Daniel Cretton. Ancora non riesco a crederci. Se tanti miracoli si sono già riuniti insieme, allora speriamo in ancora di più. Attendo con ansia gli incontri miracolosi che ci porteranno attori straordinari e appassionati. Non vedo l'ora di incontrare i miei personaggi nel film". - Masashi Kishimoto

Naruto, fonte: Shueisha

Quella cautela, quel "non riesco a crederci", dice tutto sulla. Hollywood ci ha provato ripetutamente, con risultati che oscillano tra il dimenticabile e il catastrofico. La stessaaveva già tentato di portare Naruto al cinema nel 2014, ingaggiando il regista, ma il progetto era naufragato senza mai vedere la luce. Questa volta, però, i segnali sembrano diversi. La scelta di Cretton, filmmaker che ha dimostrato sensibilità culturale e capacità di bilanciare spettacolarità e profondità emotiva, rappresenta un punto di partenza promettente.

Il casting del Team 7 è solo l'inizio. Lionsgate ha specificato che seguiranno annunci per i ruoli di supporto, il che lascia intendere un cast corale ampio e articolato. La produzione vede coinvolti pesi massimi dell'industria: Avi Arad, Ari Arad ed Emmy Yu produrranno per Arad Productions insieme a Jeremy Latcham, mentre Cretton produrrà attraverso la sua compagnia Hisako con Jeyun Munford. Non è la prima collaborazione tra il regista e Lionsgate: i due avevano già lavorato insieme per The Glass Castle, un dramma che aveva mostrato la capacità di Cretton di gestire narrazioni intime e complesse.

La storia di Naruto, per chi l'avesse scampata in questi vent'anni di dominio culturale, segue le avventure di Naruto Uzumaki, un giovane ninja emarginato che sogna di diventare l'Hokage, il protettore e leader del suo villaggio. È una storia di riscatto, amicizia, sacrificio e crescita, che ha saputo parlare a milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo. Il Team 7, formato da Naruto, Sasuke e Sakura sotto la guida del maestro Kakashi, rappresenta il nucleo emotivo della saga, un triangolo di relazioni complesse che evolve attraverso centinaia di capitoli e episodi.

Ora resta da vedere se Hollywood riuscirà a catturare quella magia, quell'equilibrio tra azione adrenalinica e profondità emotiva che ha reso Naruto un fenomeno generazionale. Il casting mondiale è un primo segnale incoraggiante: cercano i volti giusti, ovunque si trovino. E forse, tra qualche mese, scopriremo chi avrà l'onore e l'onere di indossare la fascia ninja arancione dopo uno sviluppo travagliato e difficile.