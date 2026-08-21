Naruto, il live-action prende finalmente forma: una star di Hollywood è vicinissima al ruolo di Kakashi

Pubblicazione: 21 agosto alle 08:45

Il live-action di Naruto sta prendendo forma concreta. Dopo anni di voci e speculazioni, Lionsgate ha finalmente messo in moto la macchina produttiva per portare sul grande schermo una delle saghe manga e anime più amate di sempre. E la prima mossa importante riguarda proprio uno dei personaggi più iconici dell'universo creato da Masashi Kishimoto: Kakashi Hatake, il maestro ninja dal leggendario Sharingan, quello con la mascherina perennemente sul volto e il naso nel suo Icha Icha Paradise.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter,è in trattative finali per interpretare proprio Kakashi nel film diretto da. Per chi non lo conoscesse,è l'attore che ha recentemente conquistato una nomination agli Emmy per il suo ruolo nella(Beef), dimostrando una profondità drammatica che va ben oltre il personaggio diin, serie che lo ha lanciato nel panorama televisivo americano.

La scelta di Melton non è casuale, dato che l'attore ha alle spalle un curriculum che negli ultimi anni si è arricchito di collaborazioni prestigiose: ha recitato in May December di Todd Haynes accanto a mostri sacri come Julianne Moore e Natalie Portman, è apparso in Warfare di Alex Garland e in Her Private Hell di Nicolas Winding Refn. Ma c'è un dettaglio che lo rende particolarmente adatto al ruolo: Melton è un appassionato di lunga data di anime e manga, e soprattutto possiede una preparazione marziale di altissimo livello.

Naruto, fonte: Shueisha

È cintura nera secondo dan di taekwondo e ha persino gareggiato ai Junior Olympics di Seoul, in Corea del Sud. Insomma, non stiamo parlando di un attore che dovrà imparare tutto da zero per sembrare credibile nei panni di un ninja d'élite. Kakashi Hatake non è un personaggio qualunque nell'economia narrativa di Naruto. È il mentore, la figura paterna imperfetta ma fondamentale per la crescita di Naruto Uzumaki e dei suoi compagni di squadra, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. È l'uomo che ha visto troppo, che porta il peso di tragedie personali e che nasconde dietro quell'apparente nonchalance una maestria ninja senza pari. Per i fan della serie, Kakashi rappresenta l'equilibrio perfetto tra potenza, saggezza e umanità vulnerabile.

Charles Melton is in talks to star as Kakashi in the live-action ‘NARUTO’ movie.



Directed by Destin Daniel Cretton.



(Source: https://t.co/Lc9FWoflqM) pic.twitter.com/7tLBSu2xqb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 20, 2026

Trovare l'attore giusto per incarnarlo non era un compito da poco. La, nome che negli ultimi anni è diventato sinonimo di successo nell'universo cinecomico. Reduce dal trionfo planetario di, che ha incassatoglobale diventando uno dei film con il maggior incasso di tutti i tempi, Cretton porta con sé l'esperienza maturata anche con, altro film Marvel che ha dimostrato come sia possibile fondere azione marziale, profondità emotiva e spettacolarità visiva.

Naruto è la storia di formazione di un ragazzino entusiasta e testardo che sogna di diventare Hokage, il leader del suo villaggio ninja, nonostante abbia dentro di sé lo spirito di una volpe demone a nove code. La serie manga, serializzata su Weekly Shonen Jump dal 1999 al 2014, ha generato un impero mediatico fatto di serie animate trasmesse per anni su Cartoon Network e Disney XD, videogiochi, merchandise e una base di fan globale che conta milioni di persone. In Italia, Naruto è sbarcato su MTV e successivamente su Italia 1, diventando un fenomeno generazionale per tutti i ragazzi cresciuti negli anni Duemila.

Il progetto è nelle mani produttive di pesi massimi del settore: Avi Arad e Ari Arad producono per Arad Productions insieme a Emmy Yu, mentre Jeremy Latcham affianca Cretton che produce attraverso la sua compagnia Hisako insieme a Jeyun Munford. È una squadra che sa come maneggiare proprietà intellettuali di grande portata e aspettative altissime.

Al momento è in corso la ricerca per trovare il giovane attore che interpreterà Naruto Uzumaki, il protagonista. Una scelta che senza dubbio non sarà facile. Secondo le fonti, la produzione dovrebbe partire intorno a febbraio 2027, il che significa che nei prossimi mesi potrebbero arrivare altri annunci di casting per completare il Team 7 e gli altri personaggi chiave della storia. Resta da vedere come Cretton e il suo team riusciranno a portare l'universo di Naruto in live-action sul grande schermo, cercando di accontentare i milioni di fan del ninja biondo sparsi per il mondo.