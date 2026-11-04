Naruto: Sony e Lionsgate collaborano alla produzione del film (e svelano quando inizieranno le riprese)

Pubblicazione: 04 novembre alle 07:45

Dopo anni di annunci, speculazioni e attese snervanti, il film live action di Naruto è finalmente realtà. Non più un progetto nel limbo dello sviluppo hollywoodiano, ma una produzione concreta con date, budget e una macchina produttiva di prima categoria. The Hollywood Reporter ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera del 2027, con Sony Pictures e Lionsgate unite in una partnership strategica che promette di trasformare l'opera di Masashi Kishimoto in un evento cinematografico globale.

Naruto Shippuden - Pierrot

La collaborazione tra. Sony porta sul tavolonel mondo manga e anime, forte del successo di altre proprietà giapponesi, mentre Lionsgate contribuisce connella gestione di franchise destinati aAdam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha sottolineato comeper un progetto di questa portata, citandodistributiva internazionale e la profonda conoscenza del materiale originale.

L'ambizione dichiarata è chiara: realizzare un adattamento fedele che rispetti i milioni di fan esistenti, pur aprendo le porte a nuovi spettatori che ancora non conoscono la saga del ninja più determinato di Konohagakure. Tom Rothman di Sony ha elogiato il lavoro preparatorio di Lionsgate, definendolo magistrale e dichiarandosi onorato di collaborare nuovamente con il regista Destin Daniel Cretton, reduce anche dal trionfo planetario di Spider-Man: Brand New Day, che ha superato i 2,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale.

La trama seguirà le origini del personaggio, concentrandosi sul giovane ninja che sogna di diventare Hokage del proprio villaggio nonostante il peso di essere il contenitore di Kurama, la volpe demoniaca a nove code. È una storia di formazione, di riscatto e di ricerca di appartenenza, in cui Naruto deve dimostrare il proprio valore a una comunità che lo vede come una minaccia vivente. Il film esplorerà anche la formazione del leggendario Team 7, con Sasuke Uchiha e Sakura Haruno al fianco del protagonista.

Naruto - Pierrot

Il casting è attualmente in corso e rappresenta probabilmente l'aspetto più delicato dell'intera produzione. La supervisione di Masashi Kishimoto, creatore originale del manga, è un altro elemento cruciale. Il suo coinvolgimento direttoquella fedeltà allo spirito dell'opera che spessodi proprietà giapponesi. Al suo fianco, i produttoridella Arad Productions, una compagnianel trasporre fumetti e manga sul grande schermo.

La distribuzione seguirà una strategia dual-track: Lionsgate si occuperà del mercato nordamericano, mentre Sony gestirà il resto del mondo, sfruttando la propria rete capillare per massimizzare l'impatto dell'uscita. Non è ancora stata annunciata una data di release, ma considerando l'inizio delle riprese nella primavera 2027, è ragionevole ipotizzare un'uscita nelle sale non prima del 2028, probabilmente in una finestra strategica come l'estate o le festività natalizie.

Hollywood sta attraversando una fase di riscoperta delle proprietà anime, dopo decenni di tentativi falliti o dimenticabili. L'industria ha capito che questi adattamenti richiedono rispetto per il materiale originale, casting appropriato e una visione autoriale solida. Naruto rappresenta un test cruciale: se il film riuscirà nell'impresa di soddisfare i fan storici e conquistare il pubblico generalista, potrebbe aprire le porte a una nuova ondata di adattamenti di qualità.