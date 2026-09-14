Naruto sta per tornare al cinema dopo oltre 10 anni? Un grande annuncio sembra ormai vicinissimo

Pubblicazione: 14 settembre alle 09:30

Naruto potrebbe essere finalmente pronto a tornare sul grande schermo. A più di dieci anni dall'ultimo film animato della saga, VIZ Media sta preparando un importante appuntamento al New York Comic Con 2026 e, tra le sorprese previste, ce n'è una che difficilmente passerà inosservata: un annuncio legato a un nuovo film d'animazione e alla sua première mondiale. L'appuntamento è fissato per il 10 ottobre 2026, quando il franchise creato da Masashi Kishimoto sarà protagonista di un panel interamente dedicato al suo futuro.

Sul palco saliranno, le storiche voci giapponesi di, insieme a Yoshihiko Tominaga, executive producer di Studio Pierrot. La presenza di nomi così importanti aveva già acceso le speculazioni, ma è stato il programma diffuso da VIZ Media a rendere tutto molto più interessante. Tra i punti anticipati perinfatti esplicitamente un annuncio relativo a un nuovo film animato, accompagnato da riferimenti alla sua première mondiale. Sono inoltre previsti filmati in anteprima e altre sorprese legate ai

Ma per il momento il mistero rimane quasi totale. Non sono stati annunciati titolo, trama, personaggi protagonisti o data d'uscita, e non è stato chiarito nemmeno quale forma assumerà esattamente il progetto. Proprio per questo bisognerà attendere il panel prima di capire cosa Studio Pierrot e VIZ abbiano realmente preparato. Una cosa è certa: se si trattasse effettivamente di un nuovo lungometraggio cinematografico originale, segnerebbe il ritorno animato di Naruto sul grande schermo dopo oltre un decennio.

Naruto, fonte: Studio Pierrot

L'ultimo film del franchise è stato infatti Boruto: Naruto the Movie, uscito in Giappone nel 2015, mentre bisogna tornare al 2014 per The Last: Naruto the Movie, l'ultimo lungometraggio costruito direttamente attorno a Naruto prima che l'attenzione si spostasse sulla nuova generazione. In totale, il franchise conta finora undici film anime. L'annuncio assume ancora più peso considerando il momento attraversato dalla saga.

Da anni i fan aspettano infatti di capire quale sarà il prossimo grande passo dell'anime. Nelerano stati annunciati quattro episodi speciali realizzati per celebrare il, salvo poi essere rinviati per migliorare ulteriormente la qualità del progetto. Da allora non è mai arrivata una nuova data. Proprio per questo l'imminente annuncio cinematografico ha inevitabilmente riacceso le teorie. Ma al momento non esistono conferme che colleghino quei, e sarebbe prematuro immaginare che il materiale sia stato trasformato in un lungometraggio. Il panel di ottobre potrebbe però finalmente chiarire anche quale destino attenda quei contenuti rimasti sospesi.

Il ritorno di Naruto non si fermerà comunque all'animazione. Parallelamente procede infatti anche il film live-action hollywoodiano prodotto da Lionsgate, che sarà diretto da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e di Spider-Man: Brand New Day. Il progetto ha compiuto recentemente un passo importante: Lionsgate e Cretton hanno lanciato una ricerca mondiale per trovare gli interpreti di Naruto, Sasuke e Sakura, con gli altri personaggi destinati a essere scelti successivamente. Lo stesso Kishimoto ha espresso pubblicamente il proprio entusiasmo per il film e per la scelta del regista.

Naruto, fonte: Studio Pierrot

“Il mio lavoro, Naruto, sta davvero diventando un film di Hollywood! E un miracolo ancora più grande è che sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Ancora non riesco a crederci!”, ha dichiarato Masashi Kishimoto, spiegando di attendere con impazienza di scoprire quali attori daranno vita ai suoi personaggi. Il panel del New York Comic Con non dovrebbe comunque limitarsi al cinema. VIZ ha promesso novità sul futuro dell'animazione, il primo video promozionale del nuovo Naruto Card Game e ulteriori annunci riguardanti altri media.