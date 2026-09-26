NAZA arriva online: il film su Israele e Palestina sarà visibile gratuitamente (ecco quando e come)

Pubblicazione: 26 settembre alle 10:14

Il documentario NAZA, dedicato alla guerra a Gaza e alle modalità con cui vengono condotte le operazioni militari israeliane, sarà disponibile gratuitamente online dopo l’uscita nelle sale cinematografiche. Il film, diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, ha ricevuto il Premio speciale della giuria alla Mostra del cinema di Venezia 2026 e arriverà nei cinema a partire dal 28 settembre. Successivamente sarà pubblicato sul sito del Guardian, che ha prodotto il documentario. Il regista ha indicato novembre come periodo previsto per la pubblicazione online, anche se la data precisa non è stata ancora comunicata.

בגלל העניין והחשיבות הציבורית אני ורחלי החלטנו ביחד עם הגרדיאן שהסרט נז״א יהיה נגיש באינטרנט בחינם, ללא הגבלת זמן, כדי שכל אדם יוכל לצפות בו ובעדויות החיילים. זה יקרה בעוד כמה שבועות, בנובמבר, במועד הכי מוקדם שהצלחנו לקבוע. עד אז פנינו לבתי קולנוע בישראל והצענו להם את הסרט ללא עלות, בתקווה שיוקרן בארץ כבר עכשיו, במקביל להפצתו בבתי קולנוע בעולם. הצגתו תהיה החלטה אמיצה אל מול אלימות גדולה שמכוונת להסתרתו. אני יודע שיש ביקוש אדיר לצפות בסרט ואני מקווה שבאופן הזה כולם בקרוב יוכלו לראות אותו: בין אם בבתי הקולנוע ובין אם באינטרנט בעוד כמה שבועות. הרבה דברים לא נכונים נאמרו עלינו ועל הסרט בשבוע החולף. הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי מקיף של שלוש שנים והפרטים בו מאומתים ומוצלבים. הוא ידבר בעד עצמו והאמת סופה להתבהר. עשינו את הסרט כדי לעורר דיון ציבורי לגבי המעשים של הממשלה בעזה, ההרג של יותר מ73,000 בני אדם, רובם אזרחים, הנרמול של מלחמת השמדה, של התפיסה ש״אין בלתי מעורבים״. עשרים וארבעה חיילים וחיילות עשו צעד ודיברו מול מצלמה על מה שחברה שלמה לא רוצה לדבר עליו. ההכרה בזוועות בעזה לא מפחיתה לרגע מהטבח הנפשע של השבעה באוקטובר, שחמאס אחראי עליו, שחיילים מדברים עליו בסרט, ושאין לו שום הצדקה. להפך. הרי ההתעלמות ממה שקורה בעזה היא מהגורמים שסללו את הדרך לשבת הנוראה ההיא. וההתעלמות הזו נמשכת. עיתונות היא לא בגידה. ביקורת היא לא בגידה. זו חובה של כל אזרח שממשלתו מבצעת פשעים לדעת ושל כל חייל שהיה עד להם לספר. מסתובבים כאן אלפי חיילים כאלה, שיצפו בסרט ויזהו את מה שמתואר בו באופן אישי: את ההרג של אנשים לא חמושים שחוצים קו מדומיין, את אישורי הנז״א במאות, את התקיפות המערכתיות בבתי משפחות, את השריפה וההשמדה הפיזית של עזה, רצח וירי על אנשים רעבים במרכזי מזון ופשעים נוספים שאין להם הצדקה. גם אם זה מפחיד, זו חובתכם למצוא את הדרך להעיד על מה שראיתם. יגידו לכם שכדאי להסתיר את האמת למען הסברה בחו״ל, אבל זה קשקוש. שם יודעים כבר הכל. פשעים לא מסבירים אלא עוצרים. הסתרת האמת קודם כל מרעילה את החברה שלנו ומעל הכל מאפשרת לפגיעה בבני אדם בעזה להימשך. ובנימה אישית: אני כותב על מדיניות האש של הצבא בעזה בעברית ב״שיחה מקומית״ כבר שלוש שנים. התחקירים זכו להתעלמות בישראל. עכשיו בפעם הראשונה משהו נסדק במסך ההתעלמות - וזה דבר חיובי. זה דבר בריא. כן, זה מגיע עם מחיר אישי גדול. היה שבוע קשה. אבל בתוכו גם יש המון תמיכה, והרבה נדיבות. מה שבטוח: האיומים לא יעזרו. זה לא מרתיע אותנו. אני ורחלי נחזור לארץ ונמשיך להיאבק על עתיד המקום הזה ביחד עם שותפים רבים. — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) September 24, 2026

Il film nasce da circae raccoglie le testimonianze di 24 persone che hanno prestato servizio nell'esercito o nell'intelligence israeliana.e la valutazione preventiva delle possibili vittime civili. Il documentario affronta anche il presunto utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle operazioni militari. Si tratta di una ricostruzione contestata dall'IDF, che ha respinto l'accusa secondo cui l'intelligenza artificiale sarebbe stata utilizzata per colpire sistematicamente i civili.

Anche il titolo del film richiama uno degli aspetti affrontati nell'inchiesta. NAZA deriva dall'espressione ebraica nezek agavi, traducibile come “danno collaterale”, e viene utilizzato in riferimento alla stima delle possibili vittime civili durante un'operazione militare. Secondo quanto spiegato dagli autori, il documentario vuole contribuire a un confronto pubblico sulle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza e sulle conseguenze per la popolazione civile.

Dopo la presentazione a Venezia, NAZA ha provocato reazioni anche in Israele. Diversi esponenti politici hanno criticato il film e il ministro della Cultura Miki Zohar aveva chiesto di intervenire sulla cittadinanza dei due registi. Abraham ha difeso il lavoro realizzato insieme a Szor e ha spiegato che i due intendono tornare in Israele e continuare la propria attività. Il regista ha inoltre raccontato di aver proposto gratuitamente il documentario alle sale israeliane, con la speranza che potesse essere proiettato nel Paese parallelamente alla distribuzione internazionale.

La decisione di pubblicare NAZA gratuitamente sul web permetterà al pubblico di accedere al documentario dopo il suo passaggio cinematografico.. Il giorno esatto della pubblicazione sul sito del Guardian non è ancora stato annunciato.