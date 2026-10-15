NCIS: Origins, Mark Harmon e Michael Weatherly si ritrovano dopo 10 anni: cosa rende speciale questo ritorno

Pubblicazione: 15 ottobre alle 11:26

Dopo un decennio di attesa, due dei volti più amati di NCIS sono pronti a ritrovarsi. Mark Harmon e Michael Weatherly torneranno a interpretare Gibbs e Tony DiNozzo in un episodio di NCIS: Origins, il prequel dedicato agli inizi della carriera del celebre agente. L'incontro, annunciato sui canali social ufficiali della serie, riporterà in scena un legame che ha segnato tredici stagioni della produzione originale. Questa volta, però, le circostanze saranno molto diverse dal passato. Gibbs avrà bisogno di aiuto e Tony si troverà in una posizione che nessuno avrebbe immaginato ai tempi della loro collaborazione.

La storia riprenderà con Gibbs coinvolto in una vicenda che lo costringe a interrompere il suo ritiro in Alaska. Dopo essere rimasto ferito in seguito a un'aggressione da parte di sconosciuti, l'ex agente raggiungerà il quartier generale di Washington per chiedere supporto a DiNozzo., dopo aver lavorato per anni sotto la guida di Gibbs, sarà lui a occupare la poltrona del direttore dell'agenzia. L'episodio andrà in onda alle 22, ora statunitense, su CBS e sarà disponibile in streaming su Paramount+.

Per comprendere il significato di questo incontro bisogna tornare al 2016, quando Weatherly lasciò NCIS al termine della tredicesima stagione, dopo oltre 300 episodi. Tony aveva abbandonato il lavoro per crescere Tali, la figlia avuta con Ziva David, che all'epoca credeva morta. Nel 2025 l'attore è tornato a interpretare il personaggio accanto a Cote de Pablo nello spin-off NCIS: Tony & Ziva, ambientato a Parigi, dove i due crescono la bambina e finiscono coinvolti in una pericolosa vicenda. La serie, composta da dieci episodi, non è stata rinnovata per una seconda stagione. Intanto, dal 6 ottobre, Tony è ricomparso nella serie principale con la ventiquattresima stagione, dopo la morte di Leon Vance e la nomina di Gabriel LaRoche, la Segretaria della Marina ha scelto proprio lui per dirigere l'NCIS.

Anche Harmon ha mantenuto un legame costante con il franchise dopo aver lasciato la serie originale nel 2021, al termine di diciotto stagioni da protagonista. In NCIS: Origins è produttore esecutivo e voce narrante, oltre a comparire nella linea temporale ambientata nel presente. Il prequel segue i primi passi del giovane Gibbs negli anni Novanta al NIS di Camp Pendleton, con Austin Stowell nel ruolo del protagonista da giovane. Nel cast figurano anche Kyle Schmid, Mariel Molino, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez e Caleb Foote. La terza stagione è partita con risultati positivi negli Stati Uniti, secondo i dati diffusi da CBS, la première del 6 ottobre ha raggiunto una media di 4,39 milioni di spettatori, il 20% in più rispetto al debutto della stagione precedente.