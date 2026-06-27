Netflix punta su Diana Del Bufalo: Troppo Invidiosa è la nuova comedy italiana da non perdere

Pubblicazione: 27 giugno alle 13:09

Netflix amplia la sua offerta di produzioni italiane con Troppo Invidiosa, una nuova serie comedy che vede protagonista Diana Del Bufalo. Le riprese si sono concluse e il progetto arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming, puntando su una storia ironica, romantica e ricca di colpi di scena. L’annuncio ufficiale ha già acceso la curiosità dei fan della commedia all'italiana, pronti a farsi travolgere da una storia fresca, ironica e ricca di colpi di scena. Al centro del racconto troviamo Vicky (interpretata da Diana Del Bufalo), una donna che, giunta alla fatidica soglia dei 40 anni, si ritrova a fare i conti con un profondo senso di insoddisfazione.

Vicky soffre di una forma di invidia cronica nei confronti di chiunque, intorno a lei, sembri aver già realizzato tutti i traguardi e i desideri che lei ha invece mancato. Tuttavia, un evento del tuttoTra rivelazioni shock sul suo passato, nuovi e imprevedibili amori e incontri ravvicinati del tutto folli, Vicky sarà costretta a mettersi in gioco e a ridefinire il concetto stesso di felicità. Oltre alla trascinante ironia di Diana Del Bufalo, il cast di Troppo Invidiosa vanta nomi di grandissimo rilievo del panorama cinematografico e televisivo italiano.

Accanto a Diana Del Bufalo troviamo un cast di grande livello composto da Isabella Ferrari, Lorenzo De Moor, Matteo Martari e Ciro Priello, protagonisti di una commedia che promette leggerezza ma anche riflessioni sui rapporti umani, sulle aspettative e sul confronto continuo con gli altri. La serie, strutturata in 8 episodi, porta la firma di due registi di talento: i primi quattro episodi sono diretti da Milena Cocozza, mentre la regia delle restanti quattro puntate è stata affidata ad Alessio Lauria. L'adattamento della sceneggiatura (ispirata alla serie Envidiosa di Carolina Aguirre) è stato curato da un team di scrittura d’eccellenza composto da Monica Rametta, Federico Baccomo e Dario Bonamin.