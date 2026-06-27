Netflix punta su Diana Del Bufalo: Troppo Invidiosa è la nuova comedy italiana da non perdere
Netflix punta su "Troppo Invidiosa", la nuova comedy italiana con Diana Del Bufalo. Ecco trama, cast completo, registi e tutte le anticipazioni sulla serie.
Netflix amplia la sua offerta di produzioni italiane con Troppo Invidiosa, una nuova serie comedy che vede protagonista Diana Del Bufalo. Le riprese si sono concluse e il progetto arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming, puntando su una storia ironica, romantica e ricca di colpi di scena. L’annuncio ufficiale ha già acceso la curiosità dei fan della commedia all'italiana, pronti a farsi travolgere da una storia fresca, ironica e ricca di colpi di scena. Al centro del racconto troviamo Vicky (interpretata da Diana Del Bufalo), una donna che, giunta alla fatidica soglia dei 40 anni, si ritrova a fare i conti con un profondo senso di insoddisfazione.Vicky soffre di una forma di invidia cronica nei confronti di chiunque, intorno a lei, sembri aver già realizzato tutti i traguardi e i desideri che lei ha invece mancato. Tuttavia, un evento del tutto inaspettato e fuori dal suo controllo stravolgerà completamente i suoi piani. Tra rivelazioni shock sul suo passato, nuovi e imprevedibili amori e incontri ravvicinati del tutto folli, Vicky sarà costretta a mettersi in gioco e a ridefinire il concetto stesso di felicità. Oltre alla trascinante ironia di Diana Del Bufalo, il cast di Troppo Invidiosa vanta nomi di grandissimo rilievo del panorama cinematografico e televisivo italiano.
Accanto a Diana Del Bufalo troviamo un cast di grande livello composto da Isabella Ferrari, Lorenzo De Moor, Matteo Martari e Ciro Priello, protagonisti di una commedia che promette leggerezza ma anche riflessioni sui rapporti umani, sulle aspettative e sul confronto continuo con gli altri. La serie, strutturata in 8 episodi, porta la firma di due registi di talento: i primi quattro episodi sono diretti da Milena Cocozza, mentre la regia delle restanti quattro puntate è stata affidata ad Alessio Lauria. L'adattamento della sceneggiatura (ispirata alla serie Envidiosa di Carolina Aguirre) è stato curato da un team di scrittura d’eccellenza composto da Monica Rametta, Federico Baccomo e Dario Bonamin.Diana Del Bufalo, volto amato, e interprete di commedie di successo come Pensati Sexy conquisterà ancora una volta il pubblico. Con Troppo Invidiosa, Netflix continua a investire nelle produzioni originali italiane, proponendo una comedy contemporanea capace di raccontare con ironia le insicurezze, le ambizioni e le contraddizioni della vita adulta. La data di uscita non è stata ancora annunciata, ma l'attesa degli appassionati di serie italiane è già molto alta. Secondo alcune fonti accreditate il debutto in streaming in Italia è imminente.