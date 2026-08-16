Nick Reiner rischia la pena di morte: arriva l'incriminazione per l'omicidio di Rob Reiner

Pubblicazione: 16 agosto alle 12:35

Una grande giuria di Los Angeles ha formalizzato l'incriminazione di Nick Reiner, 32 anni, per l'omicidio premeditato dei genitori Rob e Michele Singer Reiner. L'annuncio è arrivato mercoledì dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, segnando una svolta drammatica in un caso che ha scosso Hollywood fino alle fondamenta.



Rob Reiner, regista leggendario di capolavori come Harry ti presento Sally e La storia fantastica, e sua moglie Michele, fotografa affermata, sono stati trovati morti nella loro residenza di Brentwood lo scorso dicembre. Secondo l'accusa, Nick Reiner avrebbe accoltellato a morte entrambi i genitori prima di fuggire dalla scena del crimine. L'arresto è avvenuto poco dopo i fatti, e da allora il trentaduenne è rimasto in custodia cautelare senza possibilità di cauzione.



La nuova incriminazione eleva le accuse a due capi d'imputazione per omicidio di primo grado, aggravati da una circostanza speciale: omicidio mediante agguato premeditato. Nick Reiner si è dichiarato non colpevole. Se condannato, potrebbe affrontare la pena di morte, anche se i procuratori non hanno ancora indicato se intendono perseguire la punizione capitale.

"Si tratta di un tradimento profondo da parte di qualcuno che era amato e di cui si fidavano proprio le persone che è accusato di aver ucciso. Speriamo che l'incriminazione da parte della grande giuria ci avvicini di un passo al processo e al raggiungimento della giustizia". - Nathan Hochman, procuratore distrettuale di Los Angeles

Nick Reiner in tribunale, fonte: YouTube

La morte di Rob e Michele Reiner ha rappresentato uno shock per l'intera industria cinematografica. Rob Reiner era considerato una figura luminare di Hollywood, con una carriera straordinaria che abbracciava decenni. Oltre a Harry ti presento Sally, aveva diretto cult assoluti come La storia fantastica, Misery non deve morire, Stand by Me e Tutti pazzi per Mary. La sua capacità di navigare tra generi diversi, dalla commedia romantica al thriller psicologico, lo aveva consacrato come uno dei registi più versatili e rispettati della sua generazione.



L'aggravante dell'agguato premeditato suggerisce che, secondo l'accusa, Nick Reiner avrebbe pianificato con lucidità l'attacco, aspettando il momento opportuno per colpire. Questa circostanza speciale, nel sistema giudiziario californiano, può rendere un caso eleggibile per la pena capitale, una possibilità che aggiunge ulteriore peso a un processo già carico di drammaticità.



La data del processo non è ancora stata fissata. Mentre la macchina della giustizia procede, Hollywood e il mondo del cinema continuano a elaborare la perdita di Rob Reiner, un artista che ha contribuito a definire l'immaginario collettivo di generazioni. I suoi film rimangono pietre miliari, ma la sua memoria è ora indissolubilmente legata a una vicenda familiare di violenza e tradimento che sembra uscita da uno dei thriller più oscuri che avrebbe potuto dirigere.