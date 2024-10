Nicole Kidman spiega perché è impegnata in così tanti progetti: "Posso creare più posti di lavoro"

Pubblicazione: 25 ottobre alle 18:56

Nicole Kidman è instancabile. Nell'ultimo anno ha recitato nei film A Family Affair e Baby Girl, nelle serie tv Expats, The Perfect Couple e sta per tornare in Lioness 2. Ha poi doppiato il film d'animazione Spellbound, in arrivo su Netflix a novembre e prossimamente, inoltre, la vedremo in Nine Perfect Strangers 2 e nella serie Amazon Prime Scarpetta.

L'attrice ha spiegato cosa la spinge a tenersi sempre così impegnata:

Ci sono tante opportunità per poter essere di supporto alle persone che stanno crescendo, e usare ciò che ho e che so fare per persone come [la sceneggiatrice e regista di Babygirl] Helena [Reijn]. È molto difficile per me dire: "Ok, ora penso solo a me stessa", perché per me è così importante prendermi cura degli altri. Penso: "Posso creare più lavoro per le persone. Posso creare posti di lavoro." E poi, mi piace. Ho la passione. Devo solo prendermi cura del mio corpo. Vorrei avere dei superpoteri, perché mi piacerebbe essere ovunque.

Questo è ciò che ho sognato sin da bambina. Amo quello che faccio, quindi sono pronta a dare il massimo. E poi non esco, non vado in discoteca. Preferisco tornare a casa per stare con la mia famiglia e fare cose insieme.

Ha poi concluso:

Fonte / Variety

Tra i nuovi impegni che Kidman vorrebbe prendersi c'è anche la terza stagione di Big Little Lies e il sequel di Amori & Incantesimi, ma ancora non c'è nulla di ufficiale su nessuno dei due progetti.