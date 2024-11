Nicole Kidman elenca i registi con cui vorrebbe lavorare, tra cui Scorsese "se farà un film con delle donne"

Pubblicazione: 14 novembre alle 11:30

Quando ha ricevuto il premio AFI Life Achievement, Nicole Kidman ha elencato tutti i registi con cui ha lavorato nel suo discorso di ringraziamento. E l'elenco era davvero notevole dal momento che includeva nomi come Stanley Kubrick, Jane Campion, Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos e molti altri.

Kidman però ha ancora dei nomi fuori da quella lista di registi con cui vorrebbe lavorare. Racconta:

Ho sempre detto che vorrei lavorare con [Martin] Scorsese, se farà un film con delle donne. Mi piacerebbe lavorare con Kathryn Bigelow. Mi piacerebbe lavorare con Spike Jonze. Mi piacerebbe lavorare con PTA [Paul Thomas Anderson]. Ho sempre desiderato lavorare con Michael Haneke. E c'è un’intera schiera di nuovi registi emergenti — ce ne sono tantissimi, e sono sempre aperta a scoprire nuove persone.

Trovo davvero emozionante quando puoi dire: "Ecco qualcuno con tanta esperienza, che ha lavorato e lavorato, ma che ora ha davvero trovato il suo ritmo". Ho lavorato con Karyn Kusama in Destroyer, e ora lei ha proseguito con Yellowjackets e molti altri grandi progetti. Era arrivata a un punto in cui si sentiva frustrata, non riusciva a realizzare le cose che voleva e non le venivano date le opportunità.

Continua:

Fonte / Vanity Fair

Scorsese non è nuovo alle critiche riguardo ai suoi personaggi femminili, spesso assenti, poco sfruttati o troppo silenziosi. Recentemente era finito al centro delle polemiche il personaggio di Anna Paquin in The Irishman che in tre ore e mezza di film ha solo una battuta. Scorsese si era difeso dicendo che era una scelta voluta perché il suo ruolo era quello di un'osservatrice. A quanto pare, però,vorrebbe recitare per il regista a patto che nel suo film ci sia una più forte componente femminile.