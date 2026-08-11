Nicolò Scalfi, cosa fa oggi e come ha investito gli 838 mila euro vinti a Caduta Libera dopo la tv

Pubblicazione: 11 agosto alle 09:06

È stato uno dei personaggi più amati e incredibili della storia dei quiz televisivi italiani. Il suo nome è rimasto impresso nella memoria dei telespettatori per le sue eccezionali abilità logiche e mnemoniche. Ma cosa fa oggi Nicolò Scalfi e come ha gestito l'enorme patrimonio vinto sul piccolo schermo? Dopo aver conquistato il pubblico con la sua incredibile striscia di vittorie a Caduta Libera, lo storico game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, il campione bresciano è tornato di recente sotto i riflettori.

La sua partecipazione allo speciale de La ruota della fortuna ha confermato ancora una volta il suo talento straordinario, permettendogli di aggiungere oltre 50 mila euro e due biciclette elettriche al suo già ricco bottino. Nonostante i grandi successi e la notevole visibilità televisiva,Oggi la priorità assoluta del giovane è la formazione accademica. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Lettere moderne, Scalfi sta infatti completando il percorso di laurea magistrale al, focalizzandosi sull'indirizzo audiovisivo.

L'obiettivo per il futuro è legato a doppio filo al mondo della cultura e dei media. Come ha raccontato lo stesso campione, l'aspirazione principale non è la televisione generalista, bensì la conduzione di podcast e programmi di divulgazione culturale e di viaggi. Allo stesso tempo, prova un forte fascino per la creazione di contenuti dietro le quinte, in particolare nel settore delle serie TV e della produzione audiovisiva. Non mancano retroscena curiosi: in passato ha tentato la strada del reality proponendosi per Pechino Express in coppia con Christian Fregoni, altro storico volto di Caduta Libera, ma l'esperienza non si è concretizzata e oggi i reality non figurano più tra le sue priorità.

La domanda che molti fan si pongono riguarda la gestione dei guadagni accumulati nel corso dei vari programmi televisivi. La somma conquistata a Caduta Libera ammonta alla cifra record di 838 mila euro, a cui si aggiungono i recenti 50.400 euro vinti alla Ruota della Fortuna. Lontano da sprechi e ostentazioni, Nicolò ha dimostrato grande maturità e pragmatismo nella gestione economica. Le vincite gli hanno garantito un'indipendenza fondamentale, permettendogli di affrontare il percorso universitario senza gravare sulle spalle dei genitori.

Con i primi guadagni ha acquistato un'automobile e si è concesso qualche viaggio in solitaria, mentre la maggior parte della somma è stata scrupolosamente accantonata e investita. Per quanto riguarda i guadagni più recenti, la prospettiva è chiarissima: l'intenzione è quella di impiegarli per. Un esempio di lucidità e piedi per terra che dimostra come per Nicolò il quiz televisivo sia stato un vero trampolino di lancio per costruire, in autonomia, il proprio futuro professionale