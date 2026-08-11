Nicolò Scalfi, cosa fa oggi e come ha investito gli 838 mila euro vinti a Caduta Libera dopo la tv
Nicolò Scalfi torna protagonista in tv: ecco cosa fa oggi, come ha investito gli 838 mila euro vinti a Caduta Libera e quali sono i suoi progetti.
È stato uno dei personaggi più amati e incredibili della storia dei quiz televisivi italiani. Il suo nome è rimasto impresso nella memoria dei telespettatori per le sue eccezionali abilità logiche e mnemoniche. Ma cosa fa oggi Nicolò Scalfi e come ha gestito l'enorme patrimonio vinto sul piccolo schermo? Dopo aver conquistato il pubblico con la sua incredibile striscia di vittorie a Caduta Libera, lo storico game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, il campione bresciano è tornato di recente sotto i riflettori.La sua partecipazione allo speciale de La ruota della fortuna ha confermato ancora una volta il suo talento straordinario, permettendogli di aggiungere oltre 50 mila euro e due biciclette elettriche al suo già ricco bottino. Nonostante i grandi successi e la notevole visibilità televisiva, Nicolò Scalfi ha scelto di non cedere alle lusinghe dello show business a tempo pieno. Oggi la priorità assoluta del giovane è la formazione accademica. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Lettere moderne, Scalfi sta infatti completando il percorso di laurea magistrale al Dams di Bologna, focalizzandosi sull'indirizzo audiovisivo.
L'obiettivo per il futuro è legato a doppio filo al mondo della cultura e dei media. Come ha raccontato lo stesso campione, l'aspirazione principale non è la televisione generalista, bensì la conduzione di podcast e programmi di divulgazione culturale e di viaggi. Allo stesso tempo, prova un forte fascino per la creazione di contenuti dietro le quinte, in particolare nel settore delle serie TV e della produzione audiovisiva. Non mancano retroscena curiosi: in passato ha tentato la strada del reality proponendosi per Pechino Express in coppia con Christian Fregoni, altro storico volto di Caduta Libera, ma l'esperienza non si è concretizzata e oggi i reality non figurano più tra le sue priorità.
La domanda che molti fan si pongono riguarda la gestione dei guadagni accumulati nel corso dei vari programmi televisivi. La somma conquistata a Caduta Libera ammonta alla cifra record di 838 mila euro, a cui si aggiungono i recenti 50.400 euro vinti alla Ruota della Fortuna. Lontano da sprechi e ostentazioni, Nicolò ha dimostrato grande maturità e pragmatismo nella gestione economica. Le vincite gli hanno garantito un'indipendenza fondamentale, permettendogli di affrontare il percorso universitario senza gravare sulle spalle dei genitori.Con i primi guadagni ha acquistato un'automobile e si è concesso qualche viaggio in solitaria, mentre la maggior parte della somma è stata scrupolosamente accantonata e investita. Per quanto riguarda i guadagni più recenti, la prospettiva è chiarissima: l'intenzione è quella di impiegarli per l'acquisto di un appartamento nella città in cui andrà a stabilirsi per lavorare. Un esempio di lucidità e piedi per terra che dimostra come per Nicolò il quiz televisivo sia stato un vero trampolino di lancio per costruire, in autonomia, il proprio futuro professionale