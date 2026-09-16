Nina Dobrev, il mistero del red carpet a Venezia: la verità sul suo allontanamento

Pubblicazione: 16 settembre alle 12:15

Nina Dobrev è arrivata sul red carpet dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con tutto ciò che ci si aspetta da una star hollywoodiana: un abito Armani Privé, gioielli Chopard e i flash di decine di fotografi pronti a immortalarla. Eppure, quella che avrebbe dovuto essere una normale passerella si è trasformata in una scena piuttosto insolita. L’attrice è stata infatti invitata dalla security ad accelerare e ad abbandonare la zona destinata alle fotografie mentre stava ancora posando davanti agli obiettivi. Il gesto, piuttosto deciso, ha lasciato Dobrev visibilmente sorpresa e ha provocato anche le proteste di alcune persone presenti a bordo del tappeto rosso. Da qui il caso: perché la protagonista di The Vampire Diaries è stata allontanata così rapidamente?

L'episodio risale al, durante la serata inaugurale della Mostra di Venezia, in occasione della première mondiale di Ink, il nuovo film diretto da. Dobrev era presente alla proiezione, come ospite e ha regolarmente percorso il tappeto rosso davanti al Palazzo del Cinema. Il momento che ha attirato l'attenzione è arrivato quando un membro dello staff si è avvicinato all'attrice,. Dobrev ha continuato per qualche istante a concedersi ai fotografi, evidentemente sorpresa dalla richiesta, prima che un'altra persona dello staff intervenisse per accompagnarla fuori dall'area riservata agli scatti.

Il pubblico ha reagito immediatamente. Dal lato della passerella si è sentita anche una voce protestare chiedendo di lasciarla ancora qualche istante, mentre alcuni fotografi hanno mostrato il proprio disappunto. La scena è stata ripresa e successivamente condivisa sui social, dove il breve video ha alimentato numerosi commenti.

Nina Dobrev in una scena di Vampire Diaries - Fonte: Warner Bros. Television

E' arrivato il momento di fare chiarezza: non risultano provvedimenti nei confronti dell'attrice né una lite con l'organizzazione della Mostra. La dinamica documentata appare piuttosto legata alla gestione dei tempi del red carpet: Dobrev avrebbe ricevuto l'indicazione di proseguire per lasciare spazio e consentire alla passerella di andare avanti secondo il programma. Sky TG24 descrive infatti l'intervento della security come una richiesta di accelerare per liberare lo spazio.

Tutto questo però non distoglie l'attenzione dei fanPrima dell'intervento della security, l'attrice aveva già attirato l'attenzione per il suo look. Dobrev ha scelto un abitocaratterizzato da una silhouette nera ricoperta di dettagli luminosi, completato da inserti e un lungo elemento drappeggiato in tonalità verde chartreuse. A impreziosire l'ensemble sono stati i gioielli Chopard.

Nata a Sofia il 9 gennaio 1989 con il nome di Nikolina Kamenova Dobreva, Nina Dobrev si è trasferita in Canada con la famiglia quando era ancora bambina. Cresciuta a Toronto, ha iniziato a coltivare molto presto interessi artistici, dedicandosi anche alla ginnastica prima di orientarsi verso la recitazione. Dopo alcune esperienze nella pubblicità e nella televisione canadese, nel 2006 è entrata nel cast di Degrassi: The Next Generation, interpretando Mia Jones. È però con The Vampire Diaries, arrivata nel 2009, che la sua carriera ha raggiunto una dimensione internazionale.

Nella serie tratta dai romanzi di Lisa J. Smith, Dobrev ha interpretato Elena Gilbert, ma anche la sua controparte Katherine Pierce e successivamente Amara. La possibilità di dare vita a personaggi molto diversi all'interno della stessa produzione le ha permesso di mettere in evidenza una notevole versatilità davanti alla macchina da presa. Nel 2015 l'attrice ha lasciato la serie al termine della sesta stagione, tornando però per gli episodi conclusivi dell'ottava e ultima stagione.

Parallelamente ha costruito una carriera cinematografica partecipando a film come Chloe - Tra seduzione e inganno, The Roommate, Noi siamo infinito, Bastardi in divisa, The Final Girls, xXx - Il ritorno di Xander Cage e Flatliners - Linea mortale. Nel 2019 è stata protagonista della sitcom Fam, cancellata dopo una sola stagione. Nel 2026 è tornata inoltre sul grande schermo con La vendetta perfetta - Bear Country, al fianco di Russell Crowe, mentre la sua presenza a Venezia è stata legata alla serata inaugurale della Mostra e alla première di Ink.

Alla fine, più che un caso cinematografico, quello di Nina Dobrev è diventato un curioso episodio da red carpet. La star non ha reagito pubblicamente con una polemica e ha seguito le indicazioni ricevute, mentre il pubblico ha trasformato pochi secondi di passerella in un momento destinato a circolare sui social.