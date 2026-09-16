Nina Dobrev, il mistero del red carpet a Venezia: la verità sul suo allontanamento
L’attrice di The Vampire Diaries è stata invitata ad accelerare durante la première di Ink. Il gesto della security ha sorpreso pubblico e fotografi, trasformando pochi secondi di passerella in uno dei casi più discussi della Mostra
Nina Dobrev è arrivata sul red carpet dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con tutto ciò che ci si aspetta da una star hollywoodiana: un abito Armani Privé, gioielli Chopard e i flash di decine di fotografi pronti a immortalarla. Eppure, quella che avrebbe dovuto essere una normale passerella si è trasformata in una scena piuttosto insolita. L’attrice è stata infatti invitata dalla security ad accelerare e ad abbandonare la zona destinata alle fotografie mentre stava ancora posando davanti agli obiettivi. Il gesto, piuttosto deciso, ha lasciato Dobrev visibilmente sorpresa e ha provocato anche le proteste di alcune persone presenti a bordo del tappeto rosso. Da qui il caso: perché la protagonista di The Vampire Diaries è stata allontanata così rapidamente?
Il pubblico ha reagito immediatamente. Dal lato della passerella si è sentita anche una voce protestare chiedendo di lasciarla ancora qualche istante, mentre alcuni fotografi hanno mostrato il proprio disappunto. La scena è stata ripresa e successivamente condivisa sui social, dove il breve video ha alimentato numerosi commenti.
E' arrivato il momento di fare chiarezza: non risultano provvedimenti nei confronti dell'attrice né una lite con l'organizzazione della Mostra. La dinamica documentata appare piuttosto legata alla gestione dei tempi del red carpet: Dobrev avrebbe ricevuto l'indicazione di proseguire per lasciare spazio e consentire alla passerella di andare avanti secondo il programma. Sky TG24 descrive infatti l'intervento della security come una richiesta di accelerare per liberare lo spazio.
Nata a Sofia il 9 gennaio 1989 con il nome di Nikolina Kamenova Dobreva, Nina Dobrev si è trasferita in Canada con la famiglia quando era ancora bambina. Cresciuta a Toronto, ha iniziato a coltivare molto presto interessi artistici, dedicandosi anche alla ginnastica prima di orientarsi verso la recitazione. Dopo alcune esperienze nella pubblicità e nella televisione canadese, nel 2006 è entrata nel cast di Degrassi: The Next Generation, interpretando Mia Jones. È però con The Vampire Diaries, arrivata nel 2009, che la sua carriera ha raggiunto una dimensione internazionale.
Nella serie tratta dai romanzi di Lisa J. Smith, Dobrev ha interpretato Elena Gilbert, ma anche la sua controparte Katherine Pierce e successivamente Amara. La possibilità di dare vita a personaggi molto diversi all'interno della stessa produzione le ha permesso di mettere in evidenza una notevole versatilità davanti alla macchina da presa. Nel 2015 l'attrice ha lasciato la serie al termine della sesta stagione, tornando però per gli episodi conclusivi dell'ottava e ultima stagione.
Alla fine, più che un caso cinematografico, quello di Nina Dobrev è diventato un curioso episodio da red carpet. La star non ha reagito pubblicamente con una polemica e ha seguito le indicazioni ricevute, mentre il pubblico ha trasformato pochi secondi di passerella in un momento destinato a circolare sui social.