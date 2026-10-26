"No, scusate, rifacciamo": Mario Giordano si ferma a Fuori dal Coro, la diretta prende una piega inaspettata
Mario Giordano si interrompe durante Fuori dal Coro e chiede di ricominciare. Poco dopo, un imprevisto in diretta sorprende il pubblico.
Mario Giordano si confonde in diretta a Fuori dal Coro e quello che sembra un semplice errore di conduzione si trasforma in un momento di evidente difficoltà per la regia. Durante la puntata, il giornalista si interrompe mentre sta introducendo un approfondimento e chiede di ricominciare. Poco dopo, anche la messa in onda del filmato subisce uno stop improvviso, seguito da alcuni istanti con lo schermo completamente nero. Un fuori programma che cattura l'attenzione degli spettatori e mostra quanto possa essere complicato gestire un imprevisto televisivo senza interrompere il flusso della trasmissione.
Il problema è che Fuori dal Coro sta trasmettendo in diretta. Non c'è la possibilità di eliminare l'esitazione in fase di montaggio o di sostituire immediatamente il passaggio con una versione più fluida. Dopo la richiesta di Giordano, il servizio viene effettivamente avviato, ma il filmato resta visibile soltanto per pochi istanti. Le immagini vengono interrotte e la regia torna brevemente sullo studio, prima che lo schermo diventi completamente nero. La successione degli eventi rende il momento ancora più insolito, perché alla difficoltà del conduttore si aggiunge un'interruzione della normale programmazione.
Ciò che gli spettatori vedono è una sequenza anomala, nella quale il lancio interrotto è seguito da un avvio incompleto del servizio e da un momentaneo blackout delle immagini. In una trasmissione televisiva, ogni passaggio dipende dal coordinamento tra chi conduce, chi prepara i contenuti e chi gestisce la regia, quando qualcosa non funziona secondo i tempi stabiliti, anche pochi secondi possono bastare a rendere evidente la difficoltà.