"No, scusate, rifacciamo": Mario Giordano si ferma a Fuori dal Coro, la diretta prende una piega inaspettata

Pubblicazione: 26 ottobre alle 11:47

Mario Giordano si confonde in diretta a Fuori dal Coro e quello che sembra un semplice errore di conduzione si trasforma in un momento di evidente difficoltà per la regia. Durante la puntata, il giornalista si interrompe mentre sta introducendo un approfondimento e chiede di ricominciare. Poco dopo, anche la messa in onda del filmato subisce uno stop improvviso, seguito da alcuni istanti con lo schermo completamente nero. Un fuori programma che cattura l'attenzione degli spettatori e mostra quanto possa essere complicato gestire un imprevisto televisivo senza interrompere il flusso della trasmissione.

Tutto quello che c'è in questi 57 secondi è andato in onda così come lo vedete. https://t.co/HLTCMn5I4N — LALLERO (@see_lallero) October 25, 2026

L'episodio si verifica intorno alle 23, durante il passaggio dedicato a Youssef Siher, indicato come ideatore del Movimento 17 ottobre. Giordano dovrebbe presentare il contenuto e accompagnare il pubblico verso il servizio, ma qualcosa nel suo discorso non procede come previsto. Il conduttore si ferma e si rivolge alla squadra che lavora dietro le quinte: "No, scusate, rifacciamo, abbiate pazienza". Una frase spontanea, che lascia intendere la volontà di correggere il lancio appena fatto, come se fosse possibile ripetere la sequenza prima di mandarla in onda.

Il problema è che Fuori dal Coro sta trasmettendo in diretta. Non c'è la possibilità di eliminare l'esitazione in fase di montaggio o di sostituire immediatamente il passaggio con una versione più fluida. Dopo la richiesta di Giordano, il servizio viene effettivamente avviato, ma il filmato resta visibile soltanto per pochi istanti. Le immagini vengono interrotte e la regia torna brevemente sullo studio, prima che lo schermo diventi completamente nero. La successione degli eventi rende il momento ancora più insolito, perché alla difficoltà del conduttore si aggiunge un'interruzione della normale programmazione.

Ciò che gli spettatori vedono è una sequenza anomala, nella quale il lancio interrotto è seguito da un avvio incompleto del servizio e da un momentaneo blackout delle immagini. In una trasmissione televisiva, ogni passaggio dipende dal coordinamento tra chi conduce, chi prepara i contenuti e chi gestisce la regia, quando qualcosa non funziona secondo i tempi stabiliti, anche pochi secondi possono bastare a rendere evidente la difficoltà.

BRAVISSIMO MARIO GIORDANO Questo è il giornalismo di inchiesta di cui abbiamo bisogno! Altro che le minestre riscaldate di Ranucci. "Pare che Youssef Siher sia un membro dell'intelligence di una cellula terroristica e pare fosse già conosciuto dai servizi segreti italiani dal 2024" Serena Pizzi, giornalista di Fuoridalcoro, infiltrata nella riunione segreta del Movimento 17 ottobre. — Simone Pillon (@SimoPillon) October 26, 2026