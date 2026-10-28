Noemi Bocchi, gelo in diretta su Rai1 dopo le parole di Corinne Cléry: “È il clone di Ilary Blasi”

Pubblicazione: 28 ottobre alle 09:29

Noemi Bocchi torna al centro dell’attenzione televisiva, ma questa volta non per le sue esibizioni a Ballando con le Stelle. Durante una puntata de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Corinne Cléry ha espresso un giudizio piuttosto pungente sulla compagna di Francesco Totti. L’attrice francese ha accostato il suo aspetto a quello di Ilary Blasi, sostenendo che le due donne siano ormai incredibilmente somiglianti. Un intervento arrivato proprio mentre gli ospiti stavano discutendo del desiderio di Noemi di essere riconosciuta per le proprie capacità, senza essere continuamente associata alla sua relazione sentimentale.

«Fa di tutto per essere uguale a Ilary»: la frecciatina di Corinne Cléry a Noemi Bocchi #LVB #BallandoConLeStelle https://t.co/sk1igM9s0D — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 26, 2026

La discussione è nata dalle recenti apparizioni di Noemi Bocchi nello spettacolo di Milly Carlucci. La concorrente, 38 anni, ha più volte manifestato il disagio di essere identificata esclusivamente come la fidanzata dell’ex capitano della Roma. Un argomento tornato d’attualità dopo una battuta di Guillermo Mariotto, che durante la quarta puntata, commentando una spaccata particolarmente acrobatica, aveva esclamato: "Ora capisco Francesco Totti". Ospite nel salotto di Caterina Balivo, il giudice ha precisato che la sua osservazione riguardava soltanto le capacità fisiche della concorrente, respingendo interpretazioni maliziose.

Proprio mentre il confronto sembrava orientarsi verso un riconoscimento dei meriti di Noemi, Corinne Cléry ha spostato l’attenzione su Ilary Blasi. "La prossima volta non le diranno più che è la fidanzata di Totti, ma che è il clone di Ilary!", ha dichiarato l’attrice. Caterina Balivo, incuriosita dall'affermazione, le ha chiesto il motivo di quel paragone. Cléry ha quindi insistito: "Lei fa di tutto per essere uguale. È identica, ma proprio identica, troppo".

Di tutt’altro tenore sono stati gli interventi di Vladimir Luxuria e Catena Fiorello. La prima ha considerato quella di Bocchi una delle migliori performance della serata, arrivando a elogiarla anche rispetto ad Anna Safroncik, presente in studio. Secondo Luxuria, il modo più efficace per superare le etichette legate alla vita privata consiste proprio nel dimostrare il proprio talento. Catena Fiorello ha condiviso questa posizione, raccontando di conoscere bene la difficoltà di essere presentata attraverso il legame con un personaggio famoso, nel suo caso il fratello Rosario. L’autrice ha indicato Noemi come la sua concorrente preferita dell’edizione.

Guillermo Mariotto, chiamato a esprimere un giudizio più strettamente tecnico, ha preferito mantenere una posizione prudente, limitandosi ad apprezzare il movimento delle gambe della concorrente. Nel frattempo, Caterina Balivo ha affidato nuovamente la parola agli altri ospiti, evitando che il confronto sull’aspetto fisico delle due donne occupasse ulteriormente la trasmissione. In sottofondo si è sentita anche un’altra osservazione di Cléry, "A me non piace", apparentemente riferita ancora a Noemi., già conosciuta per la sua schiettezza nei reality televisivi,, quando la conduttrice ne aveva lodato l’ironia e la vitalità.

L’episodio mette in evidenza una contraddizione che accompagna la partecipazione di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, nonostante il tentativo di costruire una propria identità televisiva attraverso il ballo, il confronto pubblico continua spesso a riportarla alla relazione con Francesco Totti e alla figura di Ilary Blasi. Le parole di Corinne Cléry hanno aggiunto un nuovo elemento a questa discussione, mentre gli interventi degli altri ospiti hanno riportato l’attenzione sulle esibizioni e sulla possibilità, per Noemi, di essere valutata indipendentemente dalla propria vita privata.