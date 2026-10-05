Noemi Bocchi prima di Totti: il lavoro da flower designer, il matrimonio e i figli Sofia e Tommaso

Pubblicazione: 05 ottobre alle 15:40

Ancor prima di diventare un volto centrale del gossip italiano e la compagna di Francesco Totti, la vita di Noemi Bocchi scorreva lontano dai riflettori della cronaca rosa. Nata a Roma nel 1988, la sua esistenza era quella di una giovane professionista e madre, inserita nella borghesia romana, con un percorso formativo e lavorativo ben definito prima del clamore mediatico che ha travolto la sua vita privata.

Prima che il suo nome riempisse le pagine delle riviste di cronaca rosa, Noemi si è dedicata con passione al mondo della creatività e dell'organizzazione. Dopo aver conseguito la laurea in Economia aziendale presso la prestigiosa Università Lumsa di Roma, ha scelto di seguire una strada artistica e

Questo lavoro, incentrato sulla progettazione floreale per eventi di alto livello, matrimoni e cerimonie esclusive, le ha permesso di costruire una propria indipendenza professionale. Un'attività raffinata e dinamica che rifletteva il suo gusto estetico e la sua discrezione, caratteristiche che l'hanno sempre contraddistinta nell'ambiente professionale romano.

In passato Noemi Bocchi è stata legata per diversi anni all'imprenditore Mario Caucci, patron del Tivoli Calcio. I due si sono sposati e dal loro amore sono nati due figli, Sofia e Tommaso, ai quali Noemi è profondamente legata e che oggi cresce circondati dall'affetto della famiglia allargata. Il matrimonio con Caucci si è poi concluso con una separazione, un capitolo del suo passato che è tornato inevitabilmente al centro dell'attenzione in concomitanza con la sua nuova vita sentimentale con l'ex capitano della Roma.