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Noemi Bocchi prima di Totti: il lavoro da flower designer, il matrimonio e i figli Sofia e Tommaso

Chi era Noemi Bocchi prima di incontrare Francesco Totti: dagli studi in economia alla carriera come flower designer, fino al matrimonio con Mario Caucci e ai figli Sofia e Tommaso.

di Barbara Di Castro
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Ancor prima di diventare un volto centrale del gossip italiano e la compagna di Francesco Totti, la vita di Noemi Bocchi scorreva lontano dai riflettori della cronaca rosa. Nata a Roma nel 1988, la sua esistenza era quella di una giovane professionista e madre, inserita nella borghesia romana, con un percorso formativo e lavorativo ben definito prima del clamore mediatico che ha travolto la sua vita privata.

Prima che il suo nome riempisse le pagine delle riviste di cronaca rosa, Noemi si è dedicata con passione al mondo della creatività e dell'organizzazione. Dopo aver conseguito la laurea in Economia aziendale presso la prestigiosa Università Lumsa di Roma, ha scelto di seguire una strada artistica e imprenditoriale, specializzandosi come flower designer.

Questo lavoro, incentrato sulla progettazione floreale per eventi di alto livello, matrimoni e cerimonie esclusive, le ha permesso di costruire una propria indipendenza professionale. Un'attività raffinata e dinamica che rifletteva il suo gusto estetico e la sua discrezione, caratteristiche che l'hanno sempre contraddistinta nell'ambiente professionale romano.

In passato Noemi Bocchi è stata legata per diversi anni all'imprenditore Mario Caucci, patron del Tivoli Calcio. I due si sono sposati e dal loro amore sono nati due figli, Sofia e Tommaso, ai quali Noemi è profondamente legata e che oggi cresce circondati dall'affetto della famiglia allargata. Il matrimonio con Caucci si è poi concluso con una separazione, un capitolo del suo passato che è tornato inevitabilmente al centro dell'attenzione in concomitanza con la sua nuova vita sentimentale con l'ex capitano della Roma.

La grande esposizione mediatica l'ha spinta a mettersi in gioco pubblicamente accettando la sfida di Ballando con le stelle. Sulla pista di Rai 1, in coppia con il maestro Giovanni Pernice, Noemi ha scelto di metterci la faccia per raccontarsi in prima persona. Nel corso del suo debutto televisivo si è lasciata andare a un intenso sfogo, raccontando quanto il peso di un personaggio ingombrante come Totti abbia finito per "schiacciare" la sua identità autonoma agli occhi del pubblico: "Prima di stare con Francesco non ero così insicura... ora sono vista solo come la compagna di". Un'occasione preziosa per riprendere in mano la propria narrazione, emozionando pubblico e giuria e mostrando la donna dietro ai titoli dei giornali.

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