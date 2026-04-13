Non abbiam bisogno di parole è in Top 10 di Netflix, di cosa si tratta e perché tutti ne parlano
Sarah Toscano debutta su Netflix in 'Non abbiam bisogno di parole', film con attori sordi veri. Storia di famiglia, LIS e musica che commuove l'Italia.
C'è un momento preciso in cui una canzone diventa qualcosa di più. Quando la voce non basta, quando servono le mani, gli occhi, il corpo intero. Non abbiam bisogno di parole non è solo il titolo del nuovo film Netflix che porta Sarah Toscano sul grande schermo per la prima volta: è un manifesto che ribalta le regole del cinema italiano. E che, tra le colline del Monferrato, racconta una storia di famiglia, sacrificio e libertà con una consapevolezza nuova. Un film che sta scalando la Top 10 dei film più visti su Netflix Italia.
Sarah Toscano, classe 2006, vincitrice di Amici e reduce dal palco di Sanremo 2025, interpreta Eletta, una sedicenne che vive in una cascina tra Lu, Camagna e Vignale Monferrato. Alleva asini con la sua famiglia, produce formaggi, va al mercato. Una vita normale, se non fosse per un dettaglio che normale non è: Eletta è l'unica persona udente in casa. I genitori Alessandro e Caterina, il fratello Francesco comunicano tutti in LIS, la Lingua dei Segni Italiana. Lei è il ponte. L'interprete. La voce.
Quando arriva la professoressa di canto Giuliana, interpretata da Serena Rossi, Eletta scopre di avere un dono: una voce straordinaria. L'insegnante la spinge a fare un'audizione per una prestigiosa scuola di musica a Torino. Il sogno prende forma, ma ha un prezzo altissimo: partire significherebbe privare la famiglia dell'unico riferimento con il mondo udente. Tra il senso del dovere e il desiderio di essere finalmente se stessa, Eletta si trova davanti alla scelta più difficile della sua vita.
La storia non è nuova. Non abbiam bisogno di parole è l'adattamento italiano di La Famille Bélier, commedia francese del 2014 che ha già avuto un remake americano premiato con l'Oscar: Coda – I segni del cuore. Ma il regista Luca Ribuoli, che ha già dimostrato di saper italianizzare format internazionali con Call My Agent e di raccontare le contraddizioni del nostro paese con La mafia uccide solo d'estate, preferisce parlare di adattamento piuttosto che di remake. E la differenza non è una sottigliezza.
Questa versione ha un'identità propria, costruita nella luce vera della primavera piemontese, tra vigneti e cascine che profumano di fieno. Ma soprattutto, per la prima volta in Italia, i personaggi sordi sono interpretati da attori sordi. Non da udenti che imitano la lingua dei segni: da persone che quella lingua la vivono ogni giorno. Antonio Iorillo, Emilio Insolera e Carola Insolera portano sullo schermo un pezzo della loro esistenza, della loro cultura. Perché la sordità non è un handicap da simulare, ma un modo di stare al mondo con una propria identità linguistica e sociale.
Accanto a Sarah Toscano il cast si completa di volti perfetti. Serena Rossi costruisce un personaggio che è madre artistica, mentore, spinta gentile verso l'autonomia. Il resto del cast include Alessandro Parigi e Asia Corvino, in una coralità che regge la struttura emotiva del racconto. La sceneggiatura, firmata da Cristiana Farina, la stessa penna dietro Mare Fuori, alterna leggerezza e profondità, battute che strappano una risata e silenzi che pesano come macigni.
Non abbiam bisogno di parole fa ridere e commuovere quasi in simultanea. Funziona perché ogni elemento è al posto giusto. La regia di Ribuoli sa quando indugiare e quando accelerare, il cast regge il peso emotivo senza scivolare nel patetico, l'ambientazione nelle colline monferrine regala una bellezza visiva che non ha bisogno di effetti speciali. E soprattutto, c'è una scelta etica che diventa anche scelta estetica: dare voce, o meglio, dare segni, a chi quella lingua la parla davvero.
Il film è disponibile su Netflix e si inserisce in un catalogo che negli ultimi anni ha investito molto sul cinema italiano, dando spazio a storie che altrimenti avrebbero faticato a trovare distribuzione. Non abbiam bisogno di parole non è un prodotto di genere, non è una commedia pura né un dramma lacrimogeno: è un racconto di formazione che parla di identità, appartenenza e coraggio. E lo fa con una lingua che il cinema italiano ha imparato a conoscere solo ora: quella dei segni, quella del rispetto, quella della verità.