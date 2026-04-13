Non abbiam bisogno di parole è in Top 10 di Netflix, di cosa si tratta e perché tutti ne parlano

Pubblicazione: 13 aprile alle 13:00

C'è un momento preciso in cui una canzone diventa qualcosa di più. Quando la voce non basta, quando servono le mani, gli occhi, il corpo intero. Non abbiam bisogno di parole non è solo il titolo del nuovo film Netflix che porta Sarah Toscano sul grande schermo per la prima volta: è un manifesto che ribalta le regole del cinema italiano. E che, tra le colline del Monferrato, racconta una storia di famiglia, sacrificio e libertà con una consapevolezza nuova. Un film che sta scalando la Top 10 dei film più visti su Netflix Italia.



Sarah Toscano, classe 2006, vincitrice di Amici e reduce dal palco di Sanremo 2025, interpreta Eletta, una sedicenne che vive in una cascina tra Lu, Camagna e Vignale Monferrato. Alleva asini con la sua famiglia, produce formaggi, va al mercato. Una vita normale, se non fosse per un dettaglio che normale non è: Eletta è l'unica persona udente in casa. I genitori Alessandro e Caterina, il fratello Francesco comunicano tutti in LIS, la Lingua dei Segni Italiana. Lei è il ponte. L'interprete. La voce.



Quando arriva la professoressa di canto Giuliana, interpretata da Serena Rossi, Eletta scopre di avere un dono: una voce straordinaria. L'insegnante la spinge a fare un'audizione per una prestigiosa scuola di musica a Torino. Il sogno prende forma, ma ha un prezzo altissimo: partire significherebbe privare la famiglia dell'unico riferimento con il mondo udente. Tra il senso del dovere e il desiderio di essere finalmente se stessa, Eletta si trova davanti alla scelta più difficile della sua vita.

Coda I Segni del Cuore, fonte: Disney Pictures





La storia non è nuova. Non abbiam bisogno di parole è l'adattamento italiano di La Famille Bélier, commedia francese del 2014 che ha già avuto un remake americano premiato con l'Oscar: Coda – I segni del cuore. Ma il regista Luca Ribuoli, che ha già dimostrato di saper italianizzare format internazionali con Call My Agent e di raccontare le contraddizioni del nostro paese con La mafia uccide solo d'estate, preferisce parlare di adattamento piuttosto che di remake. E la differenza non è una sottigliezza.



Questa versione ha un'identità propria, costruita nella luce vera della primavera piemontese, tra vigneti e cascine che profumano di fieno. Ma soprattutto, per la prima volta in Italia, i personaggi sordi sono interpretati da attori sordi. Non da udenti che imitano la lingua dei segni: da persone che quella lingua la vivono ogni giorno. Antonio Iorillo, Emilio Insolera e Carola Insolera portano sullo schermo un pezzo della loro esistenza, della loro cultura. Perché la sordità non è un handicap da simulare, ma un modo di stare al mondo con una propria identità linguistica e sociale.



Accanto a Sarah Toscano il cast si completa di volti perfetti. Serena Rossi costruisce un personaggio che è madre artistica, mentore, spinta gentile verso l'autonomia. Il resto del cast include Alessandro Parigi e Asia Corvino, in una coralità che regge la struttura emotiva del racconto. La sceneggiatura, firmata da Cristiana Farina, la stessa penna dietro Mare Fuori, alterna leggerezza e profondità, battute che strappano una risata e silenzi che pesano come macigni.

Poster del film Non Abbiam Bisogno di Parole, fonte: Netflix





Non abbiam bisogno di parole fa ridere e commuovere quasi in simultanea. Funziona perché ogni elemento è al posto giusto. La regia di Ribuoli sa quando indugiare e quando accelerare, il cast regge il peso emotivo senza scivolare nel patetico, l'ambientazione nelle colline monferrine regala una bellezza visiva che non ha bisogno di effetti speciali. E soprattutto, c'è una scelta etica che diventa anche scelta estetica: dare voce, o meglio, dare segni, a chi quella lingua la parla davvero.



Il film è disponibile su Netflix e si inserisce in un catalogo che negli ultimi anni ha investito molto sul cinema italiano, dando spazio a storie che altrimenti avrebbero faticato a trovare distribuzione. Non abbiam bisogno di parole non è un prodotto di genere, non è una commedia pura né un dramma lacrimogeno: è un racconto di formazione che parla di identità, appartenenza e coraggio. E lo fa con una lingua che il cinema italiano ha imparato a conoscere solo ora: quella dei segni, quella del rispetto, quella della verità.