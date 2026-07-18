Non abbiam bisogno di parole, quanto c'è di reale nel film Netflix? La risposta sorprende molti spettatori

Pubblicazione: 18 luglio alle 12:02

Da quando Non abbiam bisogno di parole è arrivato su Netflix, molti spettatori si sono posti la stessa domanda: il film racconta davvero una storia accaduta? L'intensità delle emozioni, il rapporto tra la protagonista e la sua famiglia e la rappresentazione della comunità sorda rendono infatti la vicenda sorprendentemente autentica. La risposta, però, è più articolata di quanto possa sembrare. Il film diretto da Luca Ribuoli non è basato sulla biografia di una persona realmente esistita, ma prende ispirazione da una realtà concreta vissuta ogni giorno da migliaia di famiglie.

È proprio questo forte legame con esperienze autentiche a rendere la narrazione così credibile e coinvolgente. Sebbene molti abbiano creduto che la vicenda fosse realmente accaduta,del film francese La famiglia Bélier, opera che ha successivamente ispirato anche il pluripremiato CODA – I segni del cuore, vincitore dell'Oscar come Miglior Film. La trama segue Eletta, unica persona udente all'interno della propria famiglia, che scopre di possedere un talento straordinario per il canto.

Quando le si presenta l'occasione di inseguire il proprio sogno, è costretta a confrontarsi con una scelta difficile: seguire la musica oppure restare accanto ai propri cari. Una storia di finzione che, tuttavia, riflette situazioni reali vissute da molti figli udenti di genitori sordi. L'elemento che rende il film così realistico è il riferimento ai cosiddetti CODA (Children of Deaf Adults), ovvero i figli udenti cresciuti in famiglie composte da genitori sordi. In molte di queste famiglie i ragazzi assumono fin da piccoli il ruolo di mediatori con il mondo esterno, aiutando nelle comunicazioni quotidiane, nelle pratiche burocratiche e nelle relazioni sociali.

Questo senso di responsabilità, unito al desiderio di costruire un futuro autonomo, rappresenta uno dei conflitti più forti raccontati dal film. Pur non ispirandosi a una singola vicenda realmente accaduta, la sceneggiatura restituisce con sensibilità dinamiche che appartengono alla vita di molte persone, motivo per cui il pubblico percepisce la storia come profondamente autentica. Il successo emotivo di Non abbiam bisogno di parole deriva proprio dalla capacità di raccontare temi universali: la famiglia, la ricerca della propria identità, il peso delle responsabilità e il desiderio di inseguire i propri sogni.

La musica diventa il simbolo della libertà personale, mentre il legame con la famiglia rappresenta il senso di appartenenza che rende ogni scelta più difficile. È un conflitto nel quale molti spettatori riescono a riconoscersi, indipendentemente dalla loro esperienza personale. La presenza di interpreti e consulenti vicini alla comunità sorda contribuisce inoltre a rendere credibile la rappresentazione della Lingua dei Segni Italiana e delle relazioni familiari, rafforzando quel senso di autenticità che accompagna l'intero racconto.

Non abbiam bisogno di parole non è tratto da una storia vera, ma nasce da una realtà sociale concreta e ben documentata. Il film sceglie di raccontare una vicenda inventata per dare voce a esperienze realmente vissute da tante famiglie, riuscendo così a emozionare senza ricorrere a una biografia reale. Ed è proprio questo equilibrio tra finzione e verità a rendere il film una delle opere italiane più coinvolgenti degli ultimi anni: una storia che non è realmente accaduta, ma che riesce comunque a raccontare una verità profondamente umana. Anche per queste ragioni che il film di Ribuoli è tra i titoli più visti su Netflix.