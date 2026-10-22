"Non andrà da nessuna parte": Chris Pratt svela le mosse di Marvel per riportare Star-Lord nell’MCU

Pubblicazione: 22 ottobre alle 15:55

Il futuro di Star-Lord potrebbe riservare una sorpresa ai fan Marvel. Chris Pratt è tornato a parlare del suo celebre personaggio, lasciando intendere che il suo percorso nell'MCU non si sia concluso con Guardiani della Galassia Vol. 3. Nonostante siano trascorsi più di tre anni dall'ultimo film della trilogia, qualcosa sembra muoversi dietro le quinte. L'attore ha raccontato che il suo ritorno è già stato oggetto di confronti con i vertici dello studio. Una prospettiva interessante, soprattutto considerando che non è ancora stato annunciato quando Peter Quill tornerà sullo schermo.

Le dichiarazioni sono arrivate durante una conversazione con Mike DeAngelo per il podcast The Bingeworthy di The Playlist, in occasione della promozione della seconda stagione di The Terminal List. Pratt ha raccontato di essere in contatto con Kevin Feige e Lou D'Esposito, figure di primo piano dei Marvel Studios, e di aver discusso con loro su come riportare il personaggio nella saga.

La curiosità nasce anche dal finale di Guardiani della Galassia Vol. 3, uscito nel 2023. Peter Quill aveva scelto di rientrare sulla Terra per ritrovare un legame con il nonno, lasciando aperta la possibilità di una nuova fase della sua vita. La scritta nei titoli di coda che prometteva il ritorno del personaggio aveva alimentato le aspettative del pubblico, rimaste finora senza un seguito sul grande schermo. Già all'inizio del 2026 Pratt aveva raccontato di aver sottoposto alla Marvel una proposta per il futuro di Star-Lord, senza però divulgarne i contenuti. Non è noto se quell'idea sia collegata alle iniziative di cui ha parlato nell'intervista più recente.

Tra le ipotesi circolate c'è la possibilità di rivedere il personaggio nei prossimi capitoli dedicati agli Avengers, da Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars. Entrambi potrebbero offrire l'occasione di riunire eroi provenienti da diverse aree dell'universo Marvel, ma al momento non ci sono annunci che confermino la presenza di Pratt. Un'altra possibilità riguarda Nova, progetto in sviluppo incentrato su Richard Rider e legato al versante cosmico dell'MCU. Considerato il rapporto tra i Nova Corps e il mondo dei Guardiani, potrebbe esserci spazio per connessioni narrative, ma anche in questo caso si tratta soltanto di una prospettiva teorica.