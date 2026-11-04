"Non arrivo a ottobre": Simona Izzo racconta il periodo più buio e la diagnosi arrivata dopo tante visite

Pubblicazione: 04 novembre alle 10:07

Un periodo particolarmente difficile, segnato da problemi di salute, preoccupazione e mesi trascorsi alla ricerca di una risposta. Simona Izzo, attrice e regista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di raccontare pubblicamente una vicenda personale che l'ha profondamente segnata. Ospite di Monica Setta a Storie al bivio weekend, ha parlato della diagnosi ricevuta dopo un lungo percorso tra specialisti e accertamenti, soffre della sindrome di Sjögren, una patologia autoimmune con cui oggi sta imparando a convivere.

La vicenda è cominciata con un problema apparentemente comune, una dermatite che non riusciva a risolversi. Con il passare del tempo il quadro è diventato più complesso.. Nonostante le diverse visite, inizialmente non è stato semplice individuare l'origine dei disturbi. L'attrice ha raccontato di aver attraversato momenti di grande sconforto, arrivando a temere di non riuscire a superare l'estate. "Stavo così male che ho pensato di morire", ha confidato durante l'intervista.

A permetterle di dare finalmente un nome a quello che stava vivendo è stato l'intervento di un immunologo, che ha individuato la sindrome di Sjögren. Si tratta di una malattia autoimmune cronica nella quale il sistema immunitario attacca alcune ghiandole dell'organismo, in particolare quelle che producono lacrime e saliva. Tra le manifestazioni più frequenti ci sono la secchezza degli occhi e della bocca, la stanchezza persistente e, in alcuni casi, dolori articolari e problemi alla pelle. Non è una patologia mortale, ma può incidere sensibilmente sulla quotidianità e richiede un percorso di gestione nel tempo.

Durante i mesi più complicati, Izzo ha potuto contare sulla presenza del marito Ricky Tognazzi. La regista ha ricordato con affetto il modo in cui lui ha cercato di sostenerla, soprattutto quando la vedeva abbattuta e senza energie. Per aiutarla a ritrovare il sorriso, Tognazzi si è anche cimentato ai fornelli, sperimentando preparazioni insolite. Un gesto che l'attrice ha ricordato con ironia e tenerezza, sottolineando quanto sia stata importante la vicinanza del compagno in una fase così delicata della sua vita.

La scelta di rendere pubblica la diagnosi non riguarda soltanto il desiderio di condividere un'esperienza privata. Simona Izzo ha spiegato di voler dare voce alle tante donne che convivono con disturbi difficili da riconoscere e descrivere, rischiando di non essere comprese o di sentirsi considerate esagerate. Proprio la difficoltà di arrivare a una spiegazione per i propri sintomi l'ha spinta a raccontarsi, nella speranza che altre persone possano sentirsi meno sole e trovare il coraggio di chiedere aiuto.

Per l'ex protagonista del Grande Fratello Vip, parlare apertamente della propria salute rappresenta anche una forma di trasparenza nei confronti del pubblico che la segue da anni. Nel corso del tempo ha già condiviso aspetti molto personali della sua vita, dagli interventi estetici alle operazioni alle gambe, e oggi ha scelto di non nascondere nemmeno questa nuova realtà. La diagnosi ha segnato la fine di un periodo di incertezza, ma anche l'inizio di una convivenza con una condizione cronica che richiede attenzione e consapevolezza.