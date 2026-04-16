Non è Dragon Ball ma sta conquistando tutti: l’anime Netflix che sorprende i fan

Pubblicazione: 16 aprile alle 10:30

Un anime che non è Dragon Ball sta conquistando pubblico e critica in tutto il mondo su Netflix, riuscendo a conquistare e sorprendere anche i fan più esigenti. Si tratta nello specifico di JoJo's Bizarre Adventure, tornato sotto i riflettori con la saga Steel Ball Run. Tra stile visivo unico, storie fuori dagli schemi e un sistema di combattimento completamente diverso dal solito, la serie sta ridefinendo cosa significa “anime di successo” oggi. E il confronto con Dragon Ball è inevitabile, ma forse non nel modo che ci si aspetta.

Per capire il successo dibisogna partire da un confronto importante, ricordando cheè considerato uno degli anime più influenti di sempre, in grado di definito il genere “battle shonen”, basato su combattimenti, crescita dei personaggi e livelli di potenza sempre più alti. Il manga (e anime) di, diretto e molto efficace, è stato in grado di segnare intere generazioni.

JoJo’s Bizarre Adventure, invece, segue una strada diversa e pur essendo nato negli stessi anni, ha sviluppato nel tempo uno stile unico. Nella saga Steel Ball Run, oggi protagonista di un grande successo su Netflix, il combattimento non si basa sulla forza pura ma su abilità particolari chiamate “Stand”, che rappresentano in modo simbolico l’energia interiore dei personaggi. Questo porta a scontri più strategici, dove conta l’intelligenza e la creatività, non solo la potenza (come avviene in tantissimi shonen).

JoJo Bizarre Adventure Steell Ball Run, fonte: Netflix

Il ritorno di Steel Ball Run ha avuto un impatto immediato. Anche con un solo episodio iniziale, la serie è riuscita a raggiungere le prime posizioni nelle classifiche online, dimostrando un entusiasmo altissimo, ed il merito è anche dello studio di animazione David Production, che ha mantenuto uno stile visivo fedele all’opera originale di Hirohiko Araki, caratterizzato da colori forti, pose teatrali e ambientazioni particolari, come quelle ispirate al western.

Un altro elemento chiave è l’accessibilità, poiché nonostante sia una saga lunga e complessa,rappresenta un buon punto di ingresso anche per chi non ha mai visto. Questo perché introduce, permettendo ai nuovi spettatori di seguire la storia

Il successo, però, non riguarda solo l’anime, con l’universo di JoJo che continua ad espandersi anche con progetti paralleli. Un esempio è la light novel Lonesome Tim – Lasso, Bullets, and Hexed Maiden, che approfondisce la storia di personaggi secondari come Mountain Tim. Questo dimostra quanto il mondo creato da Araki sia ricco e capace di generare nuove storie anche al di fuori della trama principale.

bizzarre avventure jojo spinoff, fonte: Netflix

Anche il rapporto con i fan è fondamentale: dopo il debutto su Netflix, molti spettatori hanno criticato la mancanza di un calendario chiaro per gli episodi successivi. La reazione online è stata così forte da spingere la piattaforma a rivedere la strategia, introducendo una distribuzione settimanale, chiara e precisa.

JoJo’s Bizarre Adventure non sostituisce Dragon Ball, ma rappresenta un’alternativa moderna e originale. Se Dragon Ball ha costruito le basi dell’anime d’azione, JoJo dimostra che il genere è ancora oggi in grado di evolversi, sperimentare e sorprendere il pubblico. Ed è proprio l'insieme di tutti questi fattori a renderlo uno degli anime più seguiti del momento.