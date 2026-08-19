“Non l'ho guardato, l'ho vissuto”: Hideo Kojima dice la sua su Odissea di Christopher Nolan

Pubblicazione: 19 agosto alle 09:00

Quando Hideo Kojima parla di cinema, il mondo dei videogiochi e quello della settima arte si fermano ad ascoltare. Il leggendario game designer giapponese, creatore della saga Metal Gear e di Death Stranding, ha condiviso nei giorni scorsi la sua recensione di Odissea, il kolossal epico di Christopher Nolan che sta dominando il box office mondiale dall'uscita del 17 luglio. E le sue parole pesano come macigni: "Più che guardarlo, l'ho testimoniato".

ha visto il film alin formato, l'esperienza cinematografica più immersiva tecnologicamente possibile. Girato interamente conrappresenta l'ennesima sfida tecnica di Nolan, che dopo il trionfo ditre anni fa ha alzato ulteriormente l'asticella. Il regista britannico ha riunito un cast stellare che include Matt Damon nel ruolo di Odisseo, Anne Hathaway, Tom Holland come Telemaco, Zendaya, Robert Pattinson e molti altri volti noti di Hollywood.

La recensione di Kojima, pubblicata sui propri canali social e diventata subito virale, non è una semplice opinione da cinefilo. È la testimonianza di chi ha dedicato la vita a costruire mondi immersivi e sa riconoscere quando qualcuno riesce a trascendere i limiti del medium. "Piuttosto che guardare semplicemente lo schermo, ho sentito di essere lì per tutto il tempo", ha scritto il creatore giapponese, paragonando l'esperienza a quando da bambino vide per la prima volta il Cinerama all'Osaka OS Theater, una tecnologia rivoluzionaria degli anni Sessanta che espandeva il campo visivo cinematografico.

Per Kojima, cresciuto guardando la versione del 1954 con Kirk Douglas e vari adattamenti in bianco e nero, questa Odissea ha rappresentato qualcosa di completamente diverso. Il game designer ha evidenziato come la cinematografia di Christopher Nolan e del direttore della fotografia Hoyte van Hoytema riesca a portare lo spettatore incredibilmente vicino ai volti degli attori, nonostante l'enorme schermo in formato 1.43:1. Attraverso una profondità di campo eccezionalmente ridotta e raffinati movimenti di messa a fuoco, la macchina da presa segue implacabilmente l'angoscia e il destino dei personaggi.

"Al David Keighley Theater ho visto Odissea di Christopher Nolan, girato interamente con cineprese IMAX, in pellicola IMAX 70mm. Più che limitarmi a guardare lo schermo, ho avuto la sensazione di essere lì per tutto il tempo. È stato qualcosa di più che guardarlo: l'ho vissuto come un testimone. L'impatto è stato simile a quello che provai quando ero alle elementari e sperimentai per la prima volta il Cinerama all'Osaka OS Theater. All'epoca ero abituato a guardare tutto su un televisore a tubo catodico e quel senso di immersione era diverso da qualsiasi cosa avessi mai provato. Mi ha fatto tornare alla mente quei ricordi." - Hideo Kojima

Ripensandoci, forse il fatto che non ci fossero i sottotitoli in giapponese ha reso l'esperienza ancora migliore. Conoscevo già molto bene la storia, essendo cresciuto guardando la versione del 1954 con Kirk Douglas e diversi adattamenti in bianco e nero, ma questa è stata un'esperienza completamente diversa. Per me è stata un'Odissea diversa da qualsiasi altra avessi mai vissuto. Nonostante l'enorme schermo in formato 1.43:1, la fotografia di Christopher Nolan e Hoyte van Hoytema riesce a portarci incredibilmente vicino ai volti degli attori. Attraverso una profondità di campo estremamente ridotta ed eleganti cambi di messa a fuoco che spostano la nostra attenzione sui dettagli più piccoli, seguono senza tregua l'angoscia e il destino dei personaggi. Il cast offre interpretazioni abbastanza potenti da reggere ogni singolo dettaglio di quella straordinaria risoluzione. - Hideo Kojima

Odissea, fonte: Universal Pictures

Il game director giapponese ha continuato elogiando il lavoro di Nolan:

Hideo Kojima ha concluso la sua recensione, ponendo l'accento sul modo di narrare le storie di Nolan:

Anche la narrazione tipica di Nolan, con le sue linee temporali meticolosamente intrecciate, è pienamente presente. Tutti questi elementi riescono insieme a trasformare una delle epopee classiche più conosciute al mondo in un dramma umano intimo e profondo. È stato magnifico. Quando arriverà in Giappone a settembre sarà proiettato in IMAX digitale, ma non ho alcun dubbio che affronterò questo “viaggio di ritorno” ancora diverse volte. - Hideo Kojima

La recensione di Kojima si allinea perfettamente con il consenso critico che ha accolto Odissea. Su Rotten Tomatoes il film vanta un eccellente 94% di approvazione. Ma al di là delle recensioni entusiastiche, sono i numeri al box office a raccontare la dimensione del fenomeno. Al momento della pubblicazione della recensione di Kojima, Odissea ha superato 1.2 miliardi dollari al botteghino, un risultato straordinario per un film di 173 minuti con rating R, che dimostra come il pubblico sia ancora disposto a recarsi in sala per esperienze cinematografiche autentiche.

Anne Hathaway in Odissea, fonte: Universal Pictures

Il film di Nolan ha infranto numerosi record: il più grande debutto mondiale della carriera del regista, il più grande debutto domestico per un film live-action del 2026, il più grande debutto domestico per un film vietato ai minori dell'anno, riuscendo a superare in Italia persino Spider-Man: Brand New Day a Ferragosto.