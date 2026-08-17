Odissea torna in vetta al box office italiano: il kolossal di Nolan supera Spider-Man a Ferragosto

Pubblicazione: 17 agosto alle 10:00

La battaglia al botteghino italiano ha regalato un colpo di scena nel weekend di Ferragosto in Italia. Dopo due settimane di dominio incontrastato, Spider-Man: Brand New Day ha dovuto cedere la prima posizione a Odissea, il kolossal epico di Christopher Nolan che torna a guidare la classifica degli incassi. Una rimonta costruita sul filo dei novantamila euro, ma che certifica la straordinaria tenuta del film con Matt Damon nei panni di Ulisse.

Secondo i dati ufficiali forniti da, nella giornata del, corrispondenti a 54.808 presenze in sala.si è fermato a. Una differenza contenuta,, ma sufficiente a invertire le posizioni sul podio e a riaccendere i riflettori sulla pellicola di Nolan.

Il risultato assume un valore particolare se si considera il percorso di Odissea al cinema. Il film aveva dominato la seconda metà di luglio, imponendosi come uno dei fenomeni dell'estate cinematografica italiana. L'arrivo di Spider-Man: Brand New Day lo aveva momentaneamente scalzato, ma il cinecomic con Tom Holland non è riuscito a mantenere il vantaggio. La capacità di Odissea di riconquistare il pubblico nel giorno clou delle vacanze estive testimonia un passaparola solido e una proposta che continua a intercettare l'interesse degli spettatori.

Spider-Man: Brand New Day e Odissea, fonte: Sony Pictures e Universal Pictures

Con questa performance, Odissea raggiunge quota 47.805.649 euro di incasso totale, risultato di 5.719.162 presenze. Il traguardo dei 50 milioni di euro è ormai a portata di mano, un risultato che confermerebbe il film come uno dei maggiori successi commerciali dell'anno in Italia. Spider-Man: Brand New Day, dal canto suo, ha comunque accumulato 31.072.340 euro con 3.861.016 biglietti venduti, cifre che lo posizionano tra i titoli di punta della stagione.

Dietro i due colossi, lavede al terzo posto, il thriller fantascientifico diretto da David Robert Mitchell con Anne Hathaway e Ewan McGregor. Il film ha incassatonella giornata di Ferragosto, avvicinandosi alla soglia dei 500mila euro complessivi. Al quarto posto si piazza, con Hugh Jackman protagonista di una rilettura cupa e violenta della leggenda del fuorilegge di Sherwood.

Lo sguardo al box office mondiale offre una prospettiva diversa. Spider-Man: Brand New Day domina con 2 miliardi di dollari incassati a livello globale. Un risultato monstre che lo colloca tra i maggiori successi planetari degli ultimi anni. Odissea di Nolan si attesta intorno a 1,2 miliardi di dollari, cifra comunque notevolissima per un film d'autore con ambizioni epiche e una durata considerevole.

Odissea, fonte: Universal Pictures

La differenza tra il mercato italiano e quello internazionale racconta molto delle peculiarità del pubblico nostrano. In Italia, Odissea ha saputo costruire una narrazione di lungo periodo, resistendo all'urto dei cinecomic e mantenendo una presa costante sugli spettatori. La scelta di Christopher Nolan di affrontare l'Odissea omerica con un approccio visionario e fisico, privilegiando le riprese in pellicola e le location reali del Mediterraneo, sembra aver incontrato il favore di un pubblico che cerca esperienze cinematografiche immersive e spettacolari.

Il dato di Ferragosto assume un significato particolare nel contesto delle abitudini italiane. Tradizionalmente, il 15 agosto rappresenta una giornata in cui molti cinema registrano affluenze ridotte a causa delle vacanze e degli spostamenti. Che Odissea sia riuscito a riconquistare la vetta proprio in questa data indica una fedeltà del pubblico e una programmazione che ha saputo intercettare anche chi ha scelto di trascorrere il Ferragosto in città o nelle località turistiche dotate di sale cinematografiche.

La sfida tra i due film proseguirà nelle prossime settimane, con Spider-Man: Brand New Day, con Sadie Sink nel cast, che conserva comunque un margine di vantaggio complessivo considerevole a livello globale, mentre Odissea dimostra una capacità di tenuta nel mercato italiano che pochi avevano previsto. La battaglia al botteghino estivo si conferma aperta, con entrambi i titoli destinati a lasciare un segno nella stagione cinematografica del 2026.