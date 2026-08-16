Sadie Sink uccide nel nuovo Spider-Man? Gli sceneggiatori rispondono alle teorie

Pubblicazione: 16 agosto alle 08:00

Spider-Man: Brand New Day ha segnato un momento cruciale per l'universo cinematografico Marvel, introducendo finalmente la versione MCU di uno dei personaggi più iconici degli X-Men: Jean Grey, interpretata da Sadie Sink. La mutante telecinetica ha fatto il suo ingresso nel mondo di Peter Parker non come alleata, ma come antagonista principale, utilizzando i suoi straordinari poteri per saltare di corpo in corpo nel tentativo di infiltrarsi nella Damage Control. Precisiamo che nell'articolo sono presenti degli spoiler importanti sulla trama del film.

ha dimostrato la capacità di possedere civili innocenti, causando distruzione e caos nella città di New York. Tra i momenti più intensi del film,, scatena nuovamentepossedendoe seminando il panico tra i cittadini comuni. Scene che hanno portato molti spettatori a interrogarsi sulla gravità delle sue azioni e sulle conseguenze morali del suo comportamento.

Proprio su questo punto è arrivata una chiarificazione fondamentale da parte degli sceneggiatori del film. Erik Sommers, che ha scritto la pellicola insieme a Chris McKenna, ha voluto precisare un dettaglio narrativo cruciale in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter: tecnicamente, Jean Grey non è responsabile di alcuna morte nel corso del film. "Credo che tecnicamente non sia responsabile di alcun decesso. Ma sicuramente si ha l'impressione che abbia causato molta distruzione e caos", ha spiegato Sommers.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Una distinzione sottile ma significativa, che traccia una linea precisa nel percorso del personaggio e nelle sue possibilità narrative future. La scelta degli sceneggiatori non è casuale. Come ha sottolineato lo stesso Sommers, costruire un villain credibile richiede un equilibrio delicato:

"Anche quando stai per avere un antagonista che verrà redento alla fine o attraverserà una trasformazione, devi farlo partire da un punto in cui sembri formidabile. Se non sembra che questa persona rappresenti una sfida per il nostro eroe, fisicamente, emotivamente, mentalmente, allora non ci credi davvero". - Erik Sommers

Questa filosofia narrativa si rivela particolarmente saggia considerando il ruolo cheè destinata a ricoprire nel. Partire con un personaggio macchiato da omicidi avrebbe reso decisamente più complesso il suo inserimento come eroina o membro centrale della squadra mutante. Ilha certamente esplorato con successo personaggi moralmente ambigui come, ma ciascuno di loro ha beneficiato di archi narrativi specifici per la loro redenzione.

Per Jean Grey, Marvel Studios ha scelto una strada diversa: renderla minacciosa e formidabile, ma senza attraversare quel confine che avrebbe compromesso il suo potenziale eroico. È una "villain" che causa danni, che mette alla prova Spider-Man in modi emotivamente devastanti, ma che non porta con sé il peso irreversibile di vite spezzate direttamente dalle sue mani. Il cast degli X-Men sta prendendo forma con scelte interessanti.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

L'annuncio arrivato al D23 ha inoltre chiarito definitivamente il futuro di Jean Grey nel Marvel Cinematic Universe. Marvel Studios ha confermato Sadie Sink nel ruolo della mutante anche nel nuovo film degli X-Men, inserendola ufficialmente nella squadra che guiderà la nuova generazione del franchise. La sua apparizione in Spider-Man: Brand New Day non rappresenta quindi un esperimento isolato, ma il primo tassello di un percorso destinato a proseguire nel futuro dell'MCU.

Proprio alla luce di questa conferma, la scelta di non rendere Jean direttamente responsabile di alcuna morte assume ancora più senso. Marvel aveva bisogno di presentarla come una minaccia abbastanza potente da mettere seriamente in difficoltà Spider-Man, senza però spingerla oltre un punto dal quale sarebbe stato molto più difficile riportarla indietro. Brand New Day può così rappresentare l'inizio della sua evoluzione, da antagonista tormentata a uno dei volti centrali dei nuovi X-Men.

Il film con Tom Holland diventa così anche un importante ponte verso il futuro degli X-Men nell'MCU. Dopo aver introdotto Jean Grey attraverso lo scontro con Peter Parker, Marvel Studios ha già chiarito che la sua storia è soltanto all'inizio: il prossimo grande passo sarà vederla accanto agli altri mutanti nel nuovo film dedicato alla squadra.