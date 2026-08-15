Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, 4 minuti finiscono online: Sony corre ai ripari, ma il leak dilaga

Pubblicazione: 15 agosto alle 08:30

Il terzo capitolo della trilogia Spider-Verse si trova improvvisamente al centro di una tempesta digitale, visto che quattro minuti di footage non autorizzato di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse hanno invaso i social media, costringendo Sony Pictures a una frenetica operazione di contenimento. Il materiale, che sembra includere l'apertura del film e un montaggio trailer con la data di uscita fissata al 18 giugno 2027, si sta diffondendo a macchia d'olio su X, Twitter e altre piattaforme, rendendo quasi impossibile arginare la fuga.

Lo studio sta combattendo una battaglia in salita e nonostante gli sforzi per rimuovere il contenuto, gli utenti continuano a condividerlo, rendendo il leak praticamente inarrestabile. Si tratta dello stesso materiale mostrato a porte chiuse durante il, un'anteprima esclusiva destinata agli addetti ai lavori che ora è finita

Christopher Miller, sceneggiatore e produttore del film, ha rotto il silenzio con un post sui social che conferma indirettamente l'autenticità del materiale trapelato. "Non sono un fan dei leak di filmati non finiti e non completamente renderizzati", ha dichiarato lo sceneggiatore in un tweet diventato virale. Una dichiarazione che, pur nella sua brevità, contiene due informazioni cruciali: il footage è reale, ma non rappresenta la qualità finale del prodotto che arriverà nelle sale.

Not a fan of leaks of unfinished, not fully rendered footage — Christopher Miller (@chrizmillr) August 14, 2026

Le parole di Miller sollevano una questione importante per i fan più accaniti. Quanto di ciò che hanno visto online rispecchia davvero la visione artistica del team creativo? La saga Spider-Verse si è costruita una reputazione sull'innovazione visiva, sulla cura maniacale di ogni frame, sulla ricerca di soluzioni estetiche mai viste prima nel cinema d'animazione. Vedere materiale grezzo, privo della post-produzione che trasforma sequenze promettenti in capolavori visivi, rischia di distorcere le aspettative e rovinare l'esperienza cinematografica che i creatori hanno immaginato.

Questo leak si inserisce in una preoccupante tendenza che sta affliggendo l'industria cinematografica, dato chenon è certo il primo titolo Marvel o Sony a subire questo tipo di violazione. Dai film con, praticamente ogni grande franchise ha visto materiale riservato finire online prima del tempo. Solo nell'ultimo mese, blockbuster miliardari comehanno subito leak dopo le rispettive uscite nelle sale.

Il precedente più inquietante resta quello di Avatar Aang: The Last Airbender, il cui film completo è trapelato su X mesi prima del debutto su Paramount+. In quel caso, le autorità sono arrivate ad arrestare un uomo di 26 anni a Singapore, accusato di aver illegalmente accesso a un server mediatico per rubare e diffondere il contenuto. Cast e creatori originali si erano mobilitati per scoraggiare la visione della versione pirata, sottolineando il rispetto dovuto agli anni di lavoro investiti nel progetto.

'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' Trailer Leaks Online, Prompting Co-Writer Chris Miller to Speak Out: 'Not a Fan of Leaks of Unfinished Footage' https://t.co/0ZT8EwyMqu — Variety (@Variety) August 14, 2026

Beyond the Spider-Verse rappresenta il capitolo conclusivo dell'amata trilogia animata di Sony Pictures, diretta da Bob Persichetti e Justin K. Thompson, con una storia scritta da Phil Lord, Christopher Miller e David Callaham. Il film arriva a distanza di quattro anni da Across the Spider-Verse del 2023 e otto anni dall'acclamato Into the Spider-Verse che nel 2018 ha rivoluzionato l'animazione cinematografica, conquistando l'Oscar e i cuori di milioni di spettatori in tutto il mondo.

La sinossi ufficiale promette un'esperienza emotivamente devastante, con Miles Morales che si ritrova braccato dalla Spider Society di Miguel O'Hara e tradito dai suoi amici, costretto a navigare gli angoli più oscuri dello Spider-Verso alla ricerca di una via di casa. La sua famiglia non è solo fratturata, ma in pericolo a causa della sua vocazione da eroe. Una corsa contro il tempo attraverso le dimensioni più selvagge dello spazio-tempo per combattere e riunire tutto ciò che ama di più.

Durante un'intervista rilasciata a Variety a marzo, Lord e Miller avevano rassicurato i fan sullo stato di avanzamento del progetto, definendolo il capitolo "più emotivo" della trilogia. "È nei tempi previsti e sarà bellissimo ed emozionante", aveva dichiarato Lord. Miller aveva aggiunto: "Direi il più emotivo dei tre". I produttori avevano anche accennato a nuove tecniche di animazione sviluppate specificamente per il personaggio di Spot, promettendo livelli di astrazione visiva che saranno "davvero speciali".

Spider-Man: Across the Spider-verse, fonte: Sony Pictures

Il Dr. Johnathon Ohnn, alias Spot, è l'antagonista principale della saga. L'ex scienziato della Alchemax si è trasformato in un supercattivo capace di creare portali dopo che Miles Morales ha distrutto il Super-Collisore di Kingpin. Spot nutre un rancore profondo verso Miles, incolpandolo di aver rovinato la sua vita. Alla fine di Across the Spider-Verse, dopo essere diventato incredibilmente potente, si mette in missione per uccidere Jefferson Davis, il padre di Miles. I suoi poteri permettono scene d'azione sempre più elaborate e stravolgenti dal punto di vista visivo, e Miller ha promesso che Beyond the Spider-Verse porterà queste sequenze a livelli ancora superiori.

Dopo il rilascio delle immagini ufficiali, ora resta da vedere come questo leak influenzerà la campagna promozionale del film. Sony dovrà decidere se accelerare il rilascio di materiale ufficiale per riconquistare il controllo della campagna comunicativa o mantenere la strategia originale, sperando che l'entusiasmo per il footage imperfetto si traduca in maggiore attesa per la versione finale. Una cosa è certa: quando Beyond the Spider-Verse arriverà nelle sale il 18 giugno 2027, milioni di occhi saranno puntati sullo schermo per vedere quanto quella versione renderizzata, rifinita e completa supererà le immagini grezze che hanno invaso il web in questi giorni.