Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Sony mostra le prime immagini (e svela una scena che spiazza i fan)

Pubblicazione: 15 aprile alle 14:28

Dopo quattro anni di silenzio, Sony Pictures ha finalmente mostrato le prime immagini di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il capitolo conclusivo della trilogia dedicata a Miles Morales. L’anteprima ha riacceso l’entusiasmo dei fan, ma ha anche portato con sé una scena iniziale che ha spiazzato molti spettatori. Il film ripartirà infatti esattamente dal punto in cui si era interrotto il precedente capitolo, tornando subito al cuore del conflitto. Sony non ha svelato tutto, ma abbastanza da far capire che il finale sarà intenso, emotivo e decisivo. E soprattutto, il viaggio di Miles sembra destinato a diventare ancora più personale e doloroso.

Le nuove immagini e le sequenze mostrate durante ilrappresentano il primo vero sguardo al film dopo una lunga attesa. A presentare il progetto sono stati, figure centrali nello sviluppo della trilogia. Il materiale mostrato conferma chesarà un sequel vero e proprio, riprendendo immediatamente dopo il finale di, senza

La scena che ha colpito di più è proprio quella d’apertura. Miles viene osservato dal Prowler, poi colpito e messo fuori gioco. Quando si risveglia, si trova davanti suo zio Aaron e scopre subito l’elemento più destabilizzante: in quell’universo alternativo, l’altra versione di sé stesso è proprio il Prowler. Questo dettaglio cambia completamente il tono della storia, perché trasforma il conflitto in qualcosa di ancora più intimo, poiché non è solo una lotta contro un nemico, ma contro una possibile versione di sé.

A new look at Spider-Man: Beyond the #SpiderVerse. In theatres 6.18.2027. 🕸️ pic.twitter.com/WK2dIjvcyc — Spider-Man: Beyond The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 14, 2026

Da quanto mostrato, il confronto tra i due Miles ha anche momenti di tensione particolare. Il protagonista cerca di spiegare il concetto di “canon event”, cioè quegli eventi chiave che sembrano destinati a ripetersi nel multiverso, ma il suo doppio malvagio e lo zio Aaron reagiscono con ironia, quasi senza prenderlo sul serio. È qui che arriva una delle scene più forti dell’anteprima: Miles inizia a glitchare, avverte di non voler fare del male a nessuno e poi usa i suoi poteri per liberarsi dalle catene. Questo passaggio suggerisce un film in cui il protagonista sarà costretto a spingersi oltre i propri limiti pur di raggiungere i suoi obiettivi.

Subito dopo, il materiale mostrato accelera conche allargano di nuovo la prospettiva al. Si rivedonoin un momento breve ma emotivamente importante, segno che il loro rapporto continuerà ad avere un ruolo centrale. Tornano anche personaggi già amati come, che appare mentre, e, presente accanto a lui. In una stessa inquadratura compaiono anche diversi, a conferma della natura sempre più vasta e caotica della storia.

Le immagini diffuse da Sony aiutano a capire meglio la direzione del film. Tra queste spiccano nuovi sguardi su Miles, su suo padre, su Spider-Man 2099, su Spider-Punk e su varie versioni alternative degli eroi del multiverso. Sono immagini che non spiegano tutto, ma rafforzano l’idea di un finale costruito sia sul conflitto personale e sul senso di responsabilità, sia sulla collisione tra mondi diversi.

Scena di SpiderMan Across The SpiderVerse, fonte: Sony Animation Pictures

Un altro elemento importante è che questo film chiuderà l’arco animato di Miles Morales. La trilogia, iniziata con Into the Spider-Verse e proseguita con Across the Spider-Verse, è stata una delle operazioni più innovative dell’animazione contemporanea, sia sul piano visivo sia su quello narrativo. Proprio per questo, la conclusione del percorso di Miles viene percepita come un evento molto importante, non solo per i fan del personaggio ma per tutto il cinema d’animazione recente.

Allo stesso tempo, la chiusura della trilogia potrebbe aprire nuove strade. Secondo quanto già anticipato in passato da Amy Pascal, una volta conclusa questa storia potrebbe diventare più concreta la possibilità di vedere Miles Morales anche in live action. Questo significa che Beyond the Spider-Verse non sarà solo la fine di un percorso, ma potrebbe anche rappresentare un passaggio verso una nuova fase del personaggio, abbandonando nel caso l'animazione.

Il film arriverà nelle sale il 18 giugno 2027. Fino a quel momento, le prime immagini e soprattutto la scena iniziale mostrata da Sony bastano già a chiarire un punto: il finale non sarà una semplice continuazione, ma un confronto diretto con le paure, le alternative e le responsabilità di Miles. Ed è proprio questa scelta, così immediata e così dura, ad aver spiazzato i fan più di ogni altra cosa, in trepidante attesa di vedere come si concluderà la storia di Miles Morales.