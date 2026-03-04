Spider-Man: Brand New Day, il trailer arriverà a marzo, secondo una teoria (che ha perfettamente senso)

Pubblicazione: 04 marzo alle 10:30

L'attesa sta diventando snervante. Sony Pictures e Marvel Studios continuano a far attendere i fan per il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo solista dedicato al Peter Parker di Tom Holland. Nonostante la data di uscita fissata per il 31 luglio 2026 si avvicini inesorabilmente, lo studio ha scelto di dare priorità alla promozione di Avengers: Doomsday, previsto per dicembre, rilasciando ben quattro teaser prima di dedicare attenzione al ritorno dell'Arrampicamuri.



Una volta conclusa la raffica promozionale sugli Avengers, tutti si aspettavano che fosse il turno di Brand New Day. Lo studio ha lavorato al trailer per mesi, tanto che lo scorso anno si è verificato addirittura un leak prima di una presunta uscita in concomitanza con Avatar 3, evento che poi non si è mai concretizzato. Febbraio sembrava il mese perfetto per il debutto del primo teaser, magari durante il Super Bowl o in abbinamento al film d'animazione Sony GOAT. Anche queste aspettative sono state disattese.



Ora, con la release del film a meno di cinque mesi di distanza, marzo potrebbe finalmente essere il mese giusto. Ma perché questa ipotesi ha senso dal punto di vista strategico? Gli studios cinematografici tendono a rilasciare trailer di nuovi film in concomitanza con altre uscite di alto profilo della propria casa di produzione.

Un rapido sguardo al calendario Sony per il 2026 potrebbe far pensare che non ci siano nuove uscite previste per marzo, ma la realtà è leggermente diversa. Sony Pictures Releasing International, la divisione che gestisce la distribuzione internazionale, ha stretto una partnership con Amazon MGM per Project Hail Mary, il film sci-fi con Ryan Gosling che arriverà nelle sale il 20 marzo e che si prevede farà ottimi incassi al botteghino.



La possibilità di allegare il trailer di Spider-Man: Brand New Day a Project Hail Mary nei cinema di tutto il mondo rappresenterebbe una mossa intelligente per Sony, che potrebbe così massimizzare l'esposizione del materiale promozionale sfruttando un'uscita già di per sé attesa. Ma c'è di più: Project Hail Mary condivide un legame significativo con Brand New Day attraverso la produttrice Amy Pascal, figura fondamentale nel portare Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe.



Pascal, ex presidente di Sony Pictures Entertainment, ha prodotto tutti i film dedicati a Spider-Man con Tom Holland attraverso la sua Pascal Pictures, società coinvolta anche in Project Hail Mary. Pur non avendo il controllo diretto su quando inizierà la campagna marketing di Brand New Day, questi legami esistenti rendono il film con Gosling un'opzione ideale per Sony quando si tratta di determinare quando e dove il trailer inizierà a essere proiettato nelle sale.



Lo studio ha già atteso più a lungo rispetto ai primi due film con Holland prima di avviare la promozione, e con il chiacchiericcio sul blockbuster che continua a crescere, sarebbe il momento perfetto per amplificare l'interesse con un trailer rilasciato ufficialmente. Permetterebbe finalmente ai fan di comprendere meglio la trama e vedere materiale autentico, invece di continuare a chiedersi quando inizierà la campagna marketing.



Tuttavia, non siamo ancora in territorio completamente inesplorato. Sony ha atteso fino a quando mancavano meno di quattro mesi prima di mostrare il primo trailer di Spider-Man: No Way Home, il che significa che non sarebbe una sorpresa totale se il trailer di Brand New Day venisse rilasciato poco prima o durante il CinemaCon, dove Sony terrà un evento il 13 aprile. Sarebbe piuttosto scioccante se il materiale promozionale non fosse disponibile entro quella data al massimo, ma si spera che marzo non passi senza che venga finalmente svelato, che si tratti di un'uscita in abbinamento a Project Hail Mary o meno.



La strategia di Sony appare dunque sempre più chiara: sfruttare le sinergie interne, massimizzare l'impatto attraverso uscite cinematografiche correlate e costruire l'hype in modo graduale ma inesorabile. Per i fan dell'Uomo Ragno, ogni giorno che passa senza trailer è un giorno di attesa in più, ma i segnali indicano che la pazienza potrebbe essere ricompensata molto presto. Marzo potrebbe essere davvero il mese in cui Peter Parker tornerà a mostrarsi al mondo.