Spider-Man: Brand New Day potrebbe riportare il supereroe a New York dopo anni di assenza dalla città

Pubblicazione: 25 febbraio alle 12:20

Mentre il countdown verso luglio 2026 continua inesorabile, Spider-Man: Brand New Day si prepara a rivoluzionare il modo in cui vediamo l'Uomo Ragno sul grande schermo. A soli cinque mesi dall'uscita, Marvel Studios mantiene un riserbo quasi totale sull'identità del villain principale, alimentando speculazioni che diventano ogni giorno più selvagge. La teoria dominante tra i fan vuole i Sinister Six come antagonisti principali, un sestetto di cattivi che si unisce per l'odio comune verso il tessitore. Ma se questa fosse solo una cortina fumogena?



L'abbondanza di antagonisti confermati per il film ha fatto scattare l'allarme rosso tra gli appassionati. Tombstone, Scorpion, Tarantula, Boomerang: sono troppi per un solo film, a meno che non ci sia un disegno più grande. E in effetti c'è, ma probabilmente non quello che tutti si aspettano. Dimenticatevi per un attimo i Sinister Six con le loro armature tecnologiche e i loro piani di conquista mondiale. Quello che Tom Holland potrebbe affrontare è qualcosa di molto più sporco, violento e radicato nella realtà urbana: una guerra totale per il controllo del sottosuolo criminale di New York.



Gli indizi arrivano direttamente da Daredevil: Born Again, la serie che ha riportato Matt Murdock nell'MCU con grande clamore. Lo show di Disney+ ha stabilito un precedente cruciale: Wilson Fisk e sua moglie Vanessa si ritirano dal controllo diretto delle gang per perseguire ambizioni politiche. Fisk diventa sindaco, ma non abbandona davvero il potere. Lo esercita dall'ufficio del municipio, creando un vuoto apparente che scatena un effetto domino devastante. Diverse fazioni criminali si lanciano all'assalto per spartirsi la torta, e New York diventa un campo di battaglia.

Avengers: Endgame - Marvel





È qui che Spider-Man entra in scena, letteralmente nel mezzo del fuoco incrociato. La composizione dei villain confermati per Brand New Day racconta una storia molto diversa rispetto a quella di un team di supervillain organizzato. Non stiamo parlando di Doctor Octopus, Goblin, Rhino o Electro, i pesi massimi del rogues gallery di Spider-Man. I cattivi di questo film sono creature del sottobosco criminale, operatori di strada, muscle per hire. Tombstone nei fumetti Marvel è un boss mafioso del calibro di Kingpin, protagonista centrale della storyline Gang War del 2023. Boomerang, Scorpion e Tarantula hanno tutti servito come picchiatori per varie organizzazioni criminali nel corso degli anni.



La teoria della gang war non è solo suggestiva, è praticamente inevitabile guardando i pezzi del puzzle. Ogni villain rappresenterebbe una fazione diversa in lotta per il controllo di Manhattan, Brooklyn, Queens. Spider-Man si troverebbe a fare da paciere in una situazione che sfugge rapidamente al controllo, dove salvare vite innocenti diventa prioritario rispetto a fermare un singolo cattivone con un piano diabolico. È un cambio di paradigma narrativo che potrebbe ridefinire cosa significa essere Spider-Man nel MCU.



Dopo quasi un decennio di avventure su larga scala, il pubblico è pronto per qualcosa di diverso. I film precedenti di Tom Holland, per quanto apprezzati, hanno portato Spider-Man ovunque tranne che a New York. Ha combattuto l'Avvoltoio mentre cercava di impressionare Tony Stark, ha girato l'Europa inseguendo Mysterio, ha attraversato il multiverso per rimettere a posto la realtà. Ma quanto tempo ha realmente passato a essere l'amichevole Spider-Man di quartiere che tutti amiamo? Sorprendentemente poco. È arrivato il momento di riportare l'eroe a casa, letteralmente.



Una gang war ambientata nelle strade di New York sarebbe l'antidoto perfetto al gigantismo che ha caratterizzato la Fase Quattro e Cinque dell'MCU. Dopo battaglie cosmiche e minacce esistenziali, c'è qualcosa di profondamente rinfrescante nel vedere un supereroe affrontare problemi alla sua scala. I successi più recenti del MCU, da WandaVision a Daredevil: Born Again, hanno dimostrato che il pubblico apprezza storie più intime e radicate nella realtà dei personaggi. Brand New Day ha l'opportunità di cavalcare questa onda, offrendo un'esperienza più grezza e tangibile.



Ma c'è un altro asso nella manica che potrebbe far esplodere l'entusiasmo dei fan. Ancorare Spider-Man al mondo criminale di New York apre la porta a un team-up che i fan chiedono a gran voce da anni: Daredevil e Spider-Man uniti sullo schermo. Nei fumetti Marvel, Matt Murdock e Peter Parker formano uno dei duo più iconici e amati, due eroi di quartiere che proteggono la stessa città da angolazioni diverse. Si sono già incontrati in Spider-Man: No Way Home, ma solo come civili. Le loro controparti in costume non hanno ancora avuto occasione di collaborare, e quale scenario migliore di una guerra su vasta scala che minaccia l'intera città?



L'integrazione tra Brand New Day e Born Again non è casuale. Marvel Studios sta costruendo un ecosistema narrativo coerente dove le azioni in una serie hanno conseguenze dirette nei film. Il ritiro strategico di Kingpin dal crimine organizzato crea esattamente le condizioni necessarie perché una guerra di gang esploda, e Spider-Man diventa il protagonista involontario di questo caos. È storytelling seriale applicato al cinema blockbuster, un approccio che distingue l'MCU dalla concorrenza.



La scelta di villain "minori" rispetto agli standard dei Sinister Six non è una limitazione, ma una dichiarazione d'intenti. Personaggi come Tombstone, Boomerang, Scorpion e Tarantula sono sottovalutati dal grande pubblico, ma offrono possibilità narrative enormi. Sono pragmatici, brutali, mossi da interessi concreti piuttosto che da megalomanie cosmiche. Rappresentano il volto violento del crimine organizzato, quello che sporca davvero le strade di sangue. Metterli al centro del film significa abbracciare un tono più maturo e noir, più vicino al crime drama che al tipico cinecomic.



Questa direzione narrativa allinea perfettamente Spider-Man con l'evoluzione generale dell'MCU post-Endgame. Dopo la saga dell'Infinito, lo studio ha deliberatamente ridimensionato la scala di molte produzioni, puntando su conflitti più personali e caratterizzazioni più profonde. WandaVision esplorava il lutto, The Falcon and the Winter Soldier affrontava temi di identità razziale e eredità, Hawkeye era sostanzialmente un buddy cop show natalizio. Brand New Day si inserisce perfettamente in questa filosofia, promettendo azione adrenalinica ma radicata in una realtà urbana riconoscibile.



L'attesa per Spider-Man: Brand New Day è palpabile, e l'uscita fissata per il 31 luglio 2026 sembra lontanissima. Ma forse è proprio questo silenzio strategico di Marvel a rendere tutto più eccitante. Non servono i Sinister Six per fare un grande film di Spider-Man. Serve una storia che riporti l'eroe alle sue radici, che lo costringa a proteggere la sua città casa per casa, quartiere per quartiere. Una gang war potrebbe essere esattamente la medicina che serve per ricordarci perché ci siamo innamorati di questo personaggio: non perché salva il mondo, ma perché salva il suo mondo.

