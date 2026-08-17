"Non può essere vero": Viola Davis e tutta Hollywood piange Hayden Panettiere, i post di addio all'attrice di Heroes

Pubblicazione: 17 agosto alle 15:50

Hollywood piange Hayden Panettiere, l'attrice che ha conquistato milioni di spettatori con il suo ruolo di Claire Bennet in Heroes e come Juliette Barnes in Nashville. La notizia della sua morte, avvenuta domenica scorsa all'età di soli 36 anni, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e i fan di tutto il pianeta. Le cause del decesso non sono state ancora rese note, avvolgendo la tragedia in un alone di mistero che amplifica il dolore collettivo.



Il padre dell'attrice ha rilasciato una dichiarazione ad ABC News domenica sera, con parole che restituiscono il peso di una perdita incomprensibile: "È con profonda tristezza che condividiamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano e ai milioni che l'hanno guardata sullo schermo".

Heyden Panettiere, fonte: YouTube

Viola Davis ha voluto rendere omaggio alla giovane collega con un tributo commovente su Instagram. Le due avevano lavorato insieme nel 2016 nel dramma giudiziario Custody, insieme al marito di Davis, Julius Tennon. Le parole della vincitrice dell'Oscar dipingono il ritratto di un talento straordinario e di un'anima antica:

Che talento straordinario eri... così dotata. Io e Julius abbiamo adorato lavorare con te... un'anima antica e saggia con un cuore così profondo. Avrei voluto che il mondo avesse avuto più tempo con te perché ero ardentemente curiosa di vedere chi stavi diventando. Ho visto questa splendida Fenice risorgere dalle ceneri. Le tue prove sono diventate la tua testimonianza, e la tua testimonianza è diventata la tua eredità. Sarai ricordata. Riposa in pace, Hayden. Invio preghiere di conforto alla tua famiglia, a tua figlia e a tutti coloro che ti hanno amato. Che possano sempre pronunciare il tuo nome". - Viola Davis

Bethany Joy Lenz, star di One Tree Hill e amica intima di Panettiere, ha condiviso un ricordo ancora più personale e straziante sui social media, accompagnato da fotografie che documentano la loro amicizia nel corso degli anni. Il suo messaggio cattura l'essenza di una bambina prodigio cresciuta troppo in fretta sotto i riflettori: "Sono distrutta. Conoscevo quella piccola bionda scatenata. Aveva nove anni? Dieci? Io ne avevo diciotto. Correva per i corridoi dello studio Screen Gem al 222 E44th St. ridendo e giocando tra le prove di regia e le prove con la telecamera. Lunghi ricci indomabili che le svolazzavano dietro".



Lenz descrive un talento che già all'epoca sembrava fuori dal comune: "Conosceva le sue battute e quelle di tutti gli altri. La sua intelligenza era stupefacente. Comprendeva le scene, le sfumature e la sofferenza umana come nessun bambino che avessi mai visto davanti alla telecamera. E poi si sedeva con te per una grande conversazione, ridacchiava e andava a giocare". Il ricordo si fa ancora più toccante quando Lenz descrive la loro relazione negli anni successivi:

"Ci saremmo riconnesse di tanto in tanto nel corso degli anni, come quella cugina alla riunione di famiglia che è diventata famosa e la vita l'ha portata lontano, ma ho sempre provato una gioia tale nel vederla quando eravamo abbastanza fortunate da incontrarci. Facevamo il patto di parlare presto. Pranzo. Cena. Da qualche parte dove ci saremmo potute rannicchiare in un angolo, ma non siamo mai riuscite a farlo accadere. Non capisco come questo possa essere reale. Sembrava che tutto stesse cambiando. Stava TORNANDO in vita, non è vero? È troppo giovane e c'è ancora così tanta vita. E sua figlia... Hayden, sei circondata dall'amore. Mi dispiace per ogni momento in cui non ti ho contattato o controllato come stavi. Questo non può essere reale". - Bethany Joy Lenz

Melissa Barrera, che aveva recitato con Panettiere in Scream 6, ha scritto semplicemente "Riposa in pace dolce Hayden" sulla sua Instagram Story, mentre Jay Shetty ha commentato il post di Variety sulla notizia: "Non riesco a crederci. La nostra amicizia era appena iniziata ed ero così commosso dalla conversazione che abbiamo condiviso all'inizio di quest'anno. Il mio amore e le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi fan".



Anche Selma Blair ha espresso il suo dolore con parole crude e dirette: "Ti amo. Non andartene. Per favore", mentre la cantante JoJo ha scritto: "Sono così dispiaciuta di sapere della sua morte. Oh mio Dio".

La carriera di Panettiere era iniziata prestissimo, come bambina prodigio che già mostrava quel talento e quella profondità emotiva che Lenz ricorda con ammirazione. Aveva recitato in numerosi film, tra cui il franchise di "Scream", dimostrando versatilità e una presenza scenica magnetica che trascendeva la sua giovane età.



La sua vita personale era stata segnata da battaglie pubbliche con la depressione post-partum e problemi di dipendenza, sfide che aveva affrontato con coraggio e di cui aveva parlato apertamente, diventando un punto di riferimento per molte persone che affrontavano difficoltà simili. Lascia una figlia, il cui futuro senza la madre aggiunge un ulteriore strato di tragedia a questa perdita prematura.

Storia Instagram di Melissa Barrera per la morte di Hayden Panettiere, fonte: Instagram

I tributi continuano ad arrivare da colleghi, fan e persone che l'hanno conosciuta, tutti accomunati dall'incredulità di fronte a una morte così improvvisa e inaspettata. L'immagine della fenice che stava risorgendo, evocata da Viola Davis, resterà probabilmente quella più potente: il senso di una rinascita incompiuta, di una trasformazione interrotta proprio quando sembrava che il peggio fosse alle spalle.