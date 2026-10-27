"Non vedo l'ora di guardarlo": un'attrice dei vecchi film di Narnia commenta il reboot di Greta Gerwig

Pubblicazione: 27 ottobre alle 11:57

Quando il trailer di Narnia: Il nipote del mago è stato rilasciato, nessuno si aspettava quello che sarebbe successo. In sette giorni ha totalizzato 481,3 milioni di visualizzazioni, polverizzando ogni previsione e stabilendo un nuovo standard per i trailer cinematografici. Per dare un'idea della portata di questo fenomeno, il trailer di Barbie di Greta Gerwig aveva raggiunto 240,3 milioni di visualizzazioni nello stesso periodo. Wonka si era fermato a 237,2 milioni, mentre The Super Mario Galaxy Movie aveva toccato 281,6 milioni. Netflix e Greta Gerwig hanno letteralmente raddoppiato le performance del film che aveva trasformato la regista in un fenomeno culturale globale.

Ma cosa rende questo trailer cosìda averdi quasi mezzo miliardo di persone in una settimana. La risposta sta indi nostalgia, audacia creativa e scelte artistiche che, alimentando. E quandoha deciso di dire la sua, la conversazione ha preso una piega inaspettata.

Anna Popplewell, che ha interpretato Susan Pevensie in Le Cronache di Narnia: Il Leone, la Strega e l'Armadio e Il Principe Caspian tra il 2005 e il 2008, ha condiviso la sua reazione al trailer durante il Comic Con Brussels. Le sue parole hanno il peso di chi ha vissuto quell'universo dall'interno, di chi ha camminato attraverso l'armadio magico quando milioni di bambini sognavano di fare lo stesso. E il suo verdetto è stato sorprendentemente positivo.

"Penso che sembri davvero emozionante. Sembra molto diverso dal mondo che abbiamo creato nella nostra adattamento e penso che me lo aspetterei da Greta Gerwig. È una regista e sceneggiatrice così meravigliosa, ma sarebbe molto sorprendente se non avesse la sua personale visione di Narnia. La musica è incredibile. Non vedo l'ora di guardarlo." -Anna Popplewell a Comic Con Brussels

Le sue parole smontano immediatamente la narrazione che oppone i film Disney a quelli Netflix, suggerendo invece un approccio più maturo: non si tratta di meglio o peggio, ma di visioni diverse che possono coesistere.

Narnia: Il nipote del mago - Netflix

Le reazioni onlineAlcuni fan puristi hanno criticato, lamentandodall'opera originale di Lewis. Altriil coraggio di proporre una visione fresca di un materiale che rischia sempre di essere imprigionato dalla nostalgia. Ma: nessuno è rimasto indifferente, e questo è esattamente il tipo di conversazione culturale chein un evento.

Anna Popplewell, nel riconoscere che il nuovo film "sembra molto diverso" da quello che lei aveva contribuito a creare, dimostra una generosità rara nel mondo dello spettacolo. Sarebbe stato facile per lei assumere un atteggiamento protettivo o critico, ma ha scelto invece di celebrare la differenza come valore, riconoscendo che ogni artista deve portare la propria voce a un materiale. È un approccio che ricorda come Narnia non appartenga a nessuna singola interpretazione, ma sia un terreno fertile per esplorazioni sempre nuove.

Il dibattito sui social media continuerà probabilmente fino all'uscita del film e oltre. Ma i numeri del trailer parlano chiaro: c'è un'enorme fame di ritornare a Narnia, di attraversare nuovamente quei portali magici verso mondi dove il coraggio di due bambini può determinare il destino di un'intera creazione. Greta Gerwig ha dimostrato con Barbie di saper maneggiare proprietà intellettuali iconiche con rispetto e audacia, creando qualcosa che onora il passato mentre guarda fermamente al futuro.