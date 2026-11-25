Pubblicazione: 25 novembre alle 08:45

Il finale di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 ha lasciato negli spettatori una grande nostalgia per gli anni Novanta e per le vicende di Max Pezzali e Mauro Repetto. Eppure, molto prima che Sydney Sibilia portasse sul piccolo schermo la storia dei due ragazzi di Pavia, Claudio Cecchetto aveva già tentato di trasformare il successo discografico degli 883 in un fenomeno cinematografico. Nel novembre del 1998 arrivò infatti nelle sale italiane Jolly Blu – Il film degli 883, una pellicola diretta da Stefano Salvati e interpretata dallo stesso Max Pezzali, che si rivelò un insuccesso commerciale.

A distanza di quasi trent'anni, però, la storia della sua realizzazione nasconde alcuni retroscena particolarmente curiosi. Il titolo riprende quello di una canzone contenuta nell'album, pubblicato nel 1992. Nel film, tuttavia, Jolly Blu è il nome di un bar di provincia frequentato da Max e dalla sua compagnia di amici. Quando il locale rischia di chiudere a causa dei debiti, i ragazzi si mobilitano per salvare quello che rappresenta il centro della loro vita sociale. Intorno a questa vicenda si sviluppano amori, delusioni sentimentali e piccoli problemi quotidiani,

L'idea di Claudio Cecchetto era quella di recuperare la tradizione dei musicarelli, i film musicali che negli anni Sessanta avevano portato al cinema cantanti come Gianni Morandi e Little Tony. Per l'occasione venne coinvolto un cast ricco di volti familiari al pubblico dell'epoca, tra cui Alessia Merz, Sabrina Salerno, Natalia Estrada, Jovanotti e Saturnino. Uno dei retroscena più sorprendenti riguarda però un'attrice destinata a diventare una delle più grandi star di Hollywood. Stefano Salvati aveva infatti preso in considerazione Angelina Jolie per il ruolo di Beatrice, successivamente affidato ad Alessia Merz.

Il regista conosceva già l'attrice americana, avendola diretta nel videoclip di Alta marea di Antonello Venditti. Anni dopo, intervistato dal Corriere della Sera, Salvati spiegò di averla scartata perché la sua immagine era diventata troppo rock rispetto al personaggio che aveva in mente. Ancora più interessante, soprattutto dopo aver visto il finale della serie Sky, è scoprire che Mauro Repetto avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti del film.

Mauro Repetto e Max Pezzali degli 883 sul palco, fonte: YouTube

In una recente intervista concessa a Fanpage, Salvati ha raccontato di aver scritto insieme auna prima versione della sceneggiatura nella quale entrambi i fondatori degli 883 ricoprivano un ruolo centrale. Quando si scoprì chechiese al regista di raggiungerlo e convincerlo a tornare. Salvati riuscì a incontrarlo in un albergo americano e gli illustrò il progetto cinematografico, senza però ottenere il risultato sperato.

Mauro aveva ormai deciso di inseguire il proprio sogno e non intendeva rinunciarvi, nemmeno di fronte alla possibilità di diventare il protagonista di un film insieme al suo vecchio amico. Jolly Blu arrivò quindi al cinema senza Repetto, ma il successo delle canzoni degli 883 non bastò a garantire quello della pellicola. La distribuzione fu limitata e la critica accolse negativamente l'esperimento, che si aggiudicò persino il riconoscimento come peggior film ai Fiaschi d'oro.

La rivincita arrivò però in televisione, dove la trasmissione su Italia 1 riuscì a raggiungere il 15% di share. Negli anni successivi Jolly Blu ha acquisito lo status di piccolo cult tra gli appassionati degli 883. A differenza di Hanno ucciso l'Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est, il film non racconta la vera storia del gruppo, ma porta sul grande schermo i personaggi e le situazioni che popolavano le sue canzoni. Rivederlo oggi significa anche scoprire cosa rappresentavano gli 883 quando il loro successo non era ancora diventato un ricordo nostalgico, ma faceva parte della quotidianità di milioni di ragazzi italiani.