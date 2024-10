Nosferatu: il particolare legame tra il nuovo film e il classico del 1979 di Werner Herzog, Robert Eggers: "Non me ne ero accorto!"

Pubblicazione: 25 ottobre alle 08:56

Sembra che il destino abbia legato il Nosferatu di Robert Eggers a quello di Werner Herzog del 1979 visto che, senza che fosse voluto, il castello utilizzato per alcune riprese del nuovo film è lo stesso utilizzato 45 anni fa.

Per le riprese che riguardano in particolare il portone d’ingresso e il cortile nel film di Eggers, é stato scelto il Castello di Pernštejn in Repubblica Ceca, lo stesso in cui sono state girate le scene di Nosferatu, il principe della notte di Herzog:

Ci siamo resi conto che era il castello utilizzato per girare il Nosferatu di Werner Herzog, non me ne ero accorto prima perché mi ero obbligato a non riguardare il film prima delle riprese.

Siamo riusciti a utilizzare il castello di Herzog senza veramente utilizzare IL castello di Herzog, fantastico!

Il regista ha spiegato di essere comunque riuscito ad evitare l’effetto “già visto” dato che per il film sono state utilizzate alcune zone e stanze diverse da quelle che si vedevano nel Principe della notte:

Per le riprese esterne della Castello del Conte Orlok, invece, la produzione si è spostata in Transylvania al Castello dei Corvino, visto che si é cercato - per rientrare nei costi - di muoversi tra Transylvania e Repubblica Ceca per quanto riguarda le location.

Empire ci mostra anche una nuova immagine dal film, con protagonista proprio i meravigliosi interni del castello che incorniciano la figura di Nicholas Hoult (Thomas Hutter):

Nosferatu sarà nelle sale statunitensi a partire da dicembre 2024, mentre in quelle italiane dal 1 gennaio 2025. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.