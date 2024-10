Nosferatu, Robert Eggers voleva allontanarsi da "Edward Cullen" per rendere "spaventoso" il vampiro: "Ci meritiamo un cadavere puzzolente"

Pubblicazione: 10 ottobre alle 11:06

In un'intervista per l'ultimo numero di Total Film (via GamesRadar), Robert Eggers ha sottolineato l'intenzione di rendere spaventoso il vampiro protagonista di Nosferatu, suo nuovo film in arrivo a fine anno (guarda il trailer). Ecco le sue parole:

Siamo arrivati fino a Edward Cullen [protagonista di Twilight interpretato da Robert Pattinson], per cui i vampiri non fanno paura. Come possiamo andare nella direzione completamente opposta? I vampiri erano abbastanza spaventosi da indurre la gente a dissotterrare i cadaveri, farli a pezzi e dargli fuoco. Penso che ci meritiamo di nuovo un cadavere spaventoso e puzzolente [riferimento alla celebre scena dell'originale Nosferatu, in cui la bara del vampiro si apre all'improvviso].

Nel nuovo film, il personaggio sarà interpretato da Bill Skarsgard, che nel trailer è però mostrato di spalle. Dovremo dunque attendere l'uscita nelle sale per mettere alla prova le parole del regista.

Ecco invece una nuova immagine di Nicholas Hoult (Thomas Hutter):

Nel cast del film troviamo anche Simon McBurney, Ralph Ineson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin. La storia di Nosferatu ruota attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna

sarà nelle sale statunitensi a partire da dicembre 2024, mentre in quelle italiane dal 1 gennaio. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda