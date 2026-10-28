Notorious Cult, 151eg ospite della nuova puntata dedicata a Wildwood, il nuovo film d'animazione Laika
È disponibile il nuovo episodio di Notorious Cult dedicato a Wildwood, il film di Travis Knight: ospite Enrico Gamba, conosciuto come 151eg.
Il mondo dell'animazione torna protagonista di Notorious Cult, il podcast dedicato al cinema e alle storie che si nascondono dietro i film più amati. Il nuovo episodio accende i riflettori su Wildwood – I segreti del bosco proibito, il nuovo lungometraggio dello studio LAIKA diretto da Travis Knight, con un ospite particolarmente conosciuto dagli appassionati: Enrico Gamba, meglio noto come 151eg.
Enrico Gamba è un divulgatore specializzato nel mondo dell'animazione, particolarmente apprezzato per i suoi approfondimenti sulle storie che si nascondono dietro i grandi classici dell'infanzia. Nei suoi contenuti esplora non soltanto gli aspetti tecnici della realizzazione dei film, ma anche il contesto sociale e politico in cui sono nati, i simbolismi e i temi che spesso sfuggono a una prima visione.
La sua presenza nel nuovo episodio di Notorious Cult rappresenta quindi un'occasione per accendere i riflettori su Wildwood e sull'universo creativo dello studio LAIKA, già responsabile di opere come Coraline e la porta magica e Kubo e la spada magica. Wildwood racconta la storia di Prue, una ragazza che decide di avventurarsi in una misteriosa foresta dopo il rapimento del fratellino Mac da parte di uno stormo di corvi. Accompagnata dal compagno di scuola Curtis, la protagonista scoprirà un mondo nascosto popolato da animali parlanti, creature fantastiche e fazioni in lotta.
Il nuovo episodio di Notorious Cult, con la partecipazione di Enrico Gamba, è dedicato proprio a Wildwood, offrendo agli appassionati un nuovo appuntamento per accompagnare l'uscita del film e scoprire il mondo dell'animazione attraverso lo sguardo di chi ne racconta da anni le storie e le curiosità.