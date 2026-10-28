Notorious Cult, 151eg ospite della nuova puntata dedicata a Wildwood, il nuovo film d'animazione Laika

Pubblicazione: 28 ottobre alle 19:01

Il mondo dell'animazione torna protagonista di Notorious Cult, il podcast dedicato al cinema e alle storie che si nascondono dietro i film più amati. Il nuovo episodio accende i riflettori su Wildwood – I segreti del bosco proibito, il nuovo lungometraggio dello studio LAIKA diretto da Travis Knight, con un ospite particolarmente conosciuto dagli appassionati: Enrico Gamba, meglio noto come 151eg.

Un appuntamento che arriva proprio nei giorni dell'uscita italiana del film, approdato nelle sale il, e che offre l'occasione per tornare a parlare di una delle realtà più affascinanti dell'animazione contemporanea, capace di trasformare pupazzi, scenografie costruite a mano e tecniche artigianali in mondi fantastici ricchi di personalità. A guidare la nuova puntata disono ancora una volta, affiancati per l'occasione da. Insieme approfondiscono l'universo di, tra atmosfere fantasy, curiosità sulla realizzazione e riflessioni sulle caratteristiche che rendono così riconoscibili le produzioni dello studio

Enrico Gamba è un divulgatore specializzato nel mondo dell'animazione, particolarmente apprezzato per i suoi approfondimenti sulle storie che si nascondono dietro i grandi classici dell'infanzia. Nei suoi contenuti esplora non soltanto gli aspetti tecnici della realizzazione dei film, ma anche il contesto sociale e politico in cui sono nati, i simbolismi e i temi che spesso sfuggono a una prima visione.

La sua presenza nel nuovo episodio di Notorious Cult rappresenta quindi un'occasione per accendere i riflettori su Wildwood e sull'universo creativo dello studio LAIKA, già responsabile di opere come Coraline e la porta magica e Kubo e la spada magica. Wildwood racconta la storia di Prue, una ragazza che decide di avventurarsi in una misteriosa foresta dopo il rapimento del fratellino Mac da parte di uno stormo di corvi. Accompagnata dal compagno di scuola Curtis, la protagonista scoprirà un mondo nascosto popolato da animali parlanti, creature fantastiche e fazioni in lotta.

Tratto dall'omonimo romanzo di, il lungometraggio rappresenta una delle sfide produttive più importanti affrontate da LAIKA. Per dare vita al suo universo sono stati infatti realizzati 231 pupazzi e 136 set, attraverso un complesso lavoro che combina la tradizionale animazione in stop-motion con tecnologie digitali e stampa tridimensionale. Un progetto che si presta particolarmente bene a un approfondimento dedicato al cinema d'animazione, soprattutto considerando il lavoro artigianale e creativo necessario per portare sullo schermo un universo tanto articolato.

Il nuovo episodio di Notorious Cult, con la partecipazione di Enrico Gamba, è dedicato proprio a Wildwood, offrendo agli appassionati un nuovo appuntamento per accompagnare l'uscita del film e scoprire il mondo dell'animazione attraverso lo sguardo di chi ne racconta da anni le storie e le curiosità.