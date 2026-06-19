Notorious Cult: Spielberg e Disclosure Day analizzati nel primo episodio del podcast targato BadTaste (ecco dove vederlo)

Pubblicazione: 19 giugno alle 18:35

La discussione sul cinema trova un nuovo spazio di approfondimento con il debutto di Notorious Cult, il vodcast realizzato da Notorious Cinemas in collaborazione con BadTaste, ScreenWorld e CinemaSerieTV. Un progetto nato per accompagnare le principali uscite cinematografiche attraverso conversazioni dedicate agli autori, ai temi e ai linguaggi della settima arte.

Il primo appuntamento,e che vi lasciamo qui sotto, è dedicato a, il nuovo film di, un'opera che riporta il regista a confrontarsi con uno dei temi più rappresentativi della sua filmografia: la fantascienza. Una scelta che riflette perfettamente: usare il cinema come punto di partenza per un confronto che va oltre la trama e si concentra sui temi, sul linguaggio e sulle idee delle opere.

A guidare questo primo approfondimento sono Giuseppe Grossi e Gabriella Giliberti, affiancati dal giornalista e divulgatore scientifico Emilio Cozzi, il cui contributo ha permesso di ampliare il discorso anche verso il rapporto tra cinema, ricerca scientifica, esplorazione spaziale e immaginario collettivo.

Disclosure Day segna il ritorno di Steven Spielberg a uno dei temi che hanno maggiormente caratterizzato la sua carriera: il rapporto tra l'umanità e l'ignoto. Il film esplora infatti il fenomeno degli UFO e la possibilità di un contatto con civiltà extraterrestri, intrecciando spettacolo e riflessioni che richiamano opere iconiche del regista come Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. l'extra-terrestre. Proprio per la ricchezza degli spunti offerti dal lungometraggio, Disclosure Day inaugura al meglio un format che punta ad approfondire il cinema ben oltre la semplice recensione.

L'intenzione dinon è quella di sostituire la, ma di affiancarla con uno spazio di confronto nel quale professionisti provenienti da ambiti diversi possano leggere i film attraverso prospettive complementari. Un approccio che mette al centro non soltanto l'opera, ma anche il contesto culturale e i temi che essa porta sul grande schermo.

In occasione dell'uscita di Disclosure Day, sulle pagine di BadTaste abbiamo pubblicato anche la nostra recensione del film, che vi invitiamo a recuperare per approfondire l'ultima opera di Steven Spielberg. Notorious Cult, invece, proseguirà nelle prossime settimane con nuovi episodi dedicati alle principali uscite cinematografiche, confermandosi come uno spazio di confronto pensato per chi ama il cinema e desidera andare oltre la semplice visione del film.