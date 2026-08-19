Now You See Me 4 si farà? Ci sono novità sul nuovo capitolo della saga con Dave Franco

Pubblicazione: 19 agosto alle 12:20

Gli appassionati del franchise dei maghi-rapinatori possono tirare un sospiro di sollievo: Now You See Me 4 non è solo un progetto sulla carta, ma una realtà in fase di sviluppo attivo. A confermarlo è Dave Franco in persona, che ha offerto un aggiornamento sostanzioso sullo stato di avanzamento del quarto capitolo della saga durante un'intervista esclusiva con ScreenRant per promuovere la sua nuova dark comedy Idiots.

L'illussione Perfetta: Now You See Me - Lionsgate Pictures

Quando gli è stato chiesto, insieme al collega O'Shea Jackson Jr., quale film il pubblico avrebbe visto per primo tra Now You See Me 4 e Den of Thieves 3, Franco ha risposto con un sorriso divertito ma rivelatore. L'attore ha assicurato che sarà proprio il sequel del franchise magico ad arrivare per primo nelle sale, aggiungendo un dettaglio cruciale: "Lo stanno scrivendo proprio adesso". Una conferma che segnaInoltre,, che ha già diretto il terzo capitolo,, garantendo continuità stilistica e narrativa.

La notizia che la scrittura è attualmente in corso rappresenta un passo avanti concreto rispetto alle informazioni precedenti. La decisione di Lionsgate di procedere con un quarto capitolo non sorprende, considerando che L'illusione Perfetta: Now You See Me 3 ha stabilito un nuovo primato per il franchise: è diventato il capitolo meglio recensito dalla critica, con un 61% di approvazione su Rotten Tomatoes. Tuttavia al botteghino, Now You Don't ha mostrato alcuni segnali di affaticamento del franchise. Con un'apertura di appena 21 milioni di dollari, la più bassa della serie, e un incasso globale finale di poco superiore ai 213 milioni, il film ha performato sotto le aspettative.

Now You See Me 2 - Lionsgate Pictures

Questa flessione commerciale potrebbe spiegare perché Lionsgate e il team creativo potrebbero voler prendersidi Now You See Me 4. Non si può vivere solo di giochi di prestigio visivi: serve una storia solida, personaggi ben sviluppati e colpi di scena che giustifichino l'esistenza di un quarto capitolo., criticato per, resta ben impressa.

Dopo l'entusiasmo di Dave Franco, resta da vedere quali sorprese narrative riserverà questo nuovo capitolo, quali nuovi maghi entreranno a far parte della squadra e soprattutto quale sarà il bersaglio delle loro elaborate messe in scena. Una cosa è certa: il gioco di prestigio più importante che Now You See Me 4 dovrà compiere sarà quello di riconquistare pienamente il pubblico, dimostrando che la magia del franchise è tutt'altro che esaurita.

Il franchise ha dimostrato nel corso degli anni di possedere un'identità unica nel panorama dei film d'azione: quella miscela particolare di spettacolo visivo, critica sociale attraverso le rapine in stile Robin Hood, e il fascino sempreverde dell'illusionismo. Se il quarto capitolo riuscirà a mantenere l'equilibrio tra intrattenimento e sostanza narrativa dimostrato dal terzo, potrebbe rappresentare non solo un degno sequel, ma anche il rilancio definitivo di un franchise che ha ancora carte da giocare.