Il nuovo approccio della Marvel per le serie: "Televisione in uno stile più tradizionale"

Pubblicazione: 06 settembre alle 17:03

L'avventura delle serie Marvel su Disney+ era iniziata nel gennaio 2021 con Wandavision e continua ora con Agatha: All Along, spin-off dedicato al personaggio interpretato da Kathryn Hahn. Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata, così come è cambiato radicalmente l'approccio dello studio in merito ai prodotti per il piccolo schermo. In un'intervista con EW, Brad Winderbaum, capo della divisione Tv e streaming Marvel, ha spiegato che se originariamente l'idea era creare show che si collegassero direttamente ai film, ora...:

...Stiamo pensando a una televisione più simile a quella tradizionale, che può durare più stagioni, in cui possiamo vedere i personaggi fermentare nella cultura per molti anni, si spera. Una cosa che stiamo facendo è sviluppare molte serie simultaneamente. Quindi, in un certo senso, stiamo facendo televisione in uno stile più tradizionale, in cui scriviamo più pilot e show bibles prima di decidere cosa produrre e portare effettivamente sullo schermo, così da avere l'opportunità di sperimentare e anche di pianificare ogni sorta di diverse sandbox Marvel.

Un approccio decisamente diverso da quello iniziale, che porterà a una netta divisione tra i prodotti Marvel per il grande schermo e per il piccolo schermo.

Agatha All Along debutterà in Italia il 19 settembre in esclusiva su Disney+ con i primi due episodi.