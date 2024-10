Il nuovo film di Christopher Nolan ha una data d'uscita, Matt Damon nel cast?

Pubblicazione: 09 ottobre alle 07:44

Dopo il grande successo di Oppenheimer, arrivano i primi dettagli sul prossimo film di Christopher Nolan.

Il regista inglese ha infatti deciso di rinnovare il suo connubio artistico con la Universal Pictures, confermando la scelta di voltare le spalle alla Warner Bros. Pictures, con cui i rapporti si erano congelati dopo il famigerato "project popcorn" lanciato durante il Covid e grazie al quale i film della major venivano distribuiti in contemporanea al cinema e in streaming sulla piattaforma Max.

La Universal porterà quindi il nuovo film di Nolan al cinema il 17 luglio 2026, anche in IMAX. Una data che lascia presagire un inizio delle riprese nella prima parte del 2025.

Come di consueto, al momento il progetto è avvolto nella totale segretezza, ma vi terremo aggiornati.