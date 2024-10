Christopher Nolan svela come l'arte di Francis Bacon influenza il suo cinema e in particolare il suo Joker

Pubblicazione: 08 ottobre alle 16:59

Che le opere di Francis Bacon siano state d'ispirazione per l'interpretazione viscerale del Joker di Heath Ledger è cosa nota. Christopher Nolan è una delle personalità di spicco che hanno visitato la mostra alla National Portrait Gallery di Londra intitolata Francis Bacon: Human Presence, e parlando con la stampa è tornato a parlare della forte influenza che l'artista ha avuto non solo nel suo Batman ma in tutta la sua filmografia.

"Da adolescente, durante una visita al Tate Britain, vidi il poster di una retrospettiva di Bacon che presentava un volto tratto da uno dei suoi trittici", ha spiegato. "Quel volto pallido e striato mi catturò e non mi lasciò mai andare, adornando varie pareti in diversi appartamenti fino a diventare un mucchio di stracci. Anni dopo mostrai l’immagine a Heath Ledger mentre si preparava a interpretare il Joker ne Il cavaliere oscuro, e lui reagì immediatamente alla sua umanità tormentata e tormentante. Ha influenzato il trucco del personaggio nel modo più tattile possibile".

Nolan ritiene Bacon un pittore dalle forti caratteristiche cinematografiche: "Le distorsioni della materia e del tempo evolvono dall’olio e dalla tela stessa", ha continuato. "Come noto, si è sempre opposto agli schizzi e alle illustrazioni... è come se Bacon volesse che il dipinto stesso avesse la vaghezza produttiva di uno schizzo, per bypassare il letterale e connetterci alle possibilità emotive insite nella pittura. Il suo lavoro mi ispira in molti modi, non da ultimo come promemoria del fatto che limitarsi a illustrare una narrazione significa perdere il potere che i gesti inconsci e la creazione di immagini intuitive possono raggiungere".