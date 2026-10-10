Nuovo intervento urgente per Vittorio Sgarbi: come sta e cosa sta succedendo

Pubblicazione: 10 ottobre alle 13:39

Le condizioni di Vittorio Sgarbi restano stabili, ma la strada verso il recupero si fa più complessa. Il critico d'arte, ricoverato dal 30 settembre al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, è stato sottoposto a un intervento di tracheostomia percutanea. A darne notizia è l'ultimo bollettino medico firmato dal professor Massimo Antonelli, che chiarisce i motivi di questa scelta terapeutica in un quadro clinico che, pur mostrando segnali incoraggianti, presenta ancora criticità importanti.





Vittorio Sgarbi, fonte: Youtube

"Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea", si legge nella. Una frase tecnica che nasconde una realtà clinica precisa:, ma il critico d'arte. E quando un paziente necessita di ventilazione assistita per un periodo prolungato, la tracheostomia diventa non solo opportuna, ma necessaria.Ma cosa significa davvero sottoporsi a questo intervento.che consiste nel creare un'apertura, chiamata stoma, nella parte anteriore del collo, direttamente nella trachea. Attraverso questo foro viene inserita una cannula che consente al paziente di respirare bypassando le vie aeree superiori. A differenza dell'intubazione tradizionale, che prevede l'inserimento di un tubo attraverso bocca o naso fino alla trachea, la tracheostomia offre una soluzione più stabile e tollerabile nel lungo periodo.

Questa procedura viene tipicamente considerata quando il supporto ventilatorio si protrae oltre una o due settimane, e proprio questo è il caso di Vittorio Sgarbi, ricoverato ormai da dieci giorni in terapia intensiva. L'intervento permette di ridurre il rischio di complicanze legate all'intubazione prolungata, facilita la gestione delle secrezioni bronchiali e, paradossalmente, rappresenta spesso un passo avanti nel percorso di recupero, perché consente una gestione più efficace della ventilazione e prepara il paziente a un graduale svezzamento dal respiratore.



