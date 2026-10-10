Nuovo intervento urgente per Vittorio Sgarbi: come sta e cosa sta succedendo
Vittorio Sgarbi sottoposto a tracheostomia al Gemelli. Condizioni stabili ma critiche: cosa significa l'intervento, il quadro clinico e gli aggiornamenti ufficiali.
Le condizioni di Vittorio Sgarbi restano stabili, ma la strada verso il recupero si fa più complessa. Il critico d'arte, ricoverato dal 30 settembre al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, è stato sottoposto a un intervento di tracheostomia percutanea. A darne notizia è l'ultimo bollettino medico firmato dal professor Massimo Antonelli, che chiarisce i motivi di questa scelta terapeutica in un quadro clinico che, pur mostrando segnali incoraggianti, presenta ancora criticità importanti.
Ma cosa significa davvero sottoporsi a questo intervento. La tracheostomia percutanea è una procedura mini-invasiva che consiste nel creare un'apertura, chiamata stoma, nella parte anteriore del collo, direttamente nella trachea. Attraverso questo foro viene inserita una cannula che consente al paziente di respirare bypassando le vie aeree superiori. A differenza dell'intubazione tradizionale, che prevede l'inserimento di un tubo attraverso bocca o naso fino alla trachea, la tracheostomia offre una soluzione più stabile e tollerabile nel lungo periodo.
Questa procedura viene tipicamente considerata quando il supporto ventilatorio si protrae oltre una o due settimane, e proprio questo è il caso di Vittorio Sgarbi, ricoverato ormai da dieci giorni in terapia intensiva. L'intervento permette di ridurre il rischio di complicanze legate all'intubazione prolungata, facilita la gestione delle secrezioni bronchiali e, paradossalmente, rappresenta spesso un passo avanti nel percorso di recupero, perché consente una gestione più efficace della ventilazione e prepara il paziente a un graduale svezzamento dal respiratore.
Vittorio Sgarbi, figura pubblica da sempre divisiva e istrionica, capace di scatenare polemiche tanto quanto consensi, si trova ora in una battaglia che non ha nulla a che fare con l'arte, la politica o i suoi celebri sfoghi televisivi. È una battaglia silenziosa, combattuta in una stanza di terapia intensiva, dove i tempi li decide il corpo, non la volontà. E dove ogni piccolo progresso, ogni parametro che migliora, ogni respiro assistito che si avvicina a diventare autonomo, rappresenta una vittoria e in tanti nel mondo dello spettacolo fanno il tifo per lui.