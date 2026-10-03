Vittorio Sgarbi ricoverato, Alba Parietti gli dedica un messaggio toccante: “Ritrova la voglia di vivere”

Pubblicazione: 03 ottobre alle 07:45

Il ricovero di Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli di Roma ha colpito profondamente anche Alba Parietti, che nelle ultime ore ha deciso di affidare a Instagram un lungo messaggio rivolto direttamente al critico d'arte. Non un semplice augurio di pronta guarigione, ma parole molto personali nelle quali la conduttrice ha raccontato il Vittorio conosciuto lontano dalle telecamere, ricordando anche alcuni momenti condivisi nel corso degli anni.

Parietti parte proprio dal, ricoverato in terapia intensiva dopo essere arrivato al Gemelli per un'insufficienza respiratoria, ma bastano poche righe perché il suo pensiero si trasformi in qualcosa di molto più intimo. Nel lungo post,si rivolge direttamente all'amico e ricorda innanzitutto il loro primo incontro, risalente a molti anni fa. Da allora, tra apparizioni televisive, discussioni e momenti vissuti lontano dai riflettori, i dueha voluto raccontare proprio adesso, mentresta affrontando una delle fasi più delicate della sua vita.

La conduttrice ricorda soprattutto un uomo molto diverso dal personaggio irruento che il pubblico ha imparato a conoscere. Dietro quella personalità spesso sopra le righe, sostiene, ha sempre visto una sensibilità e una dolcezza che difficilmente emergevano in televisione. “Dietro alla tua irruenza c'è sempre stata una dolcezza rara”, scrive Parietti, che nel suo messaggio torna anche a un momento particolarmente doloroso della propria vita. Sgarbi, racconta, seppe starle vicino quando ne aveva bisogno e le sue parole sono rimaste impresse nella sua memoria.

È proprio questo ricordo a rendere ancora più personale la dedica, visto che Parietti non parla soltanto del critico d'arte, del personaggio televisivo o dell'uomo abituato a dividere il pubblico, ma di qualcuno che in privato sarebbe stato capace di mostrarle un volto completamente differente. Poi arriva il passaggio più intenso del messaggio e guardando al momento che Sgarbi sta attraversando, Alba gli rivolge un augurio che va oltre la semplice guarigione: “Ti auguro di ritrovare la tua voglia di vivere”.

Una frase chee al suo bisogno di sentirsi libero di essere se stesso. È quella vitalità, sembra suggerire, che spera possa ritrovare proprio adesso. Il messaggio, ma particolarmente affettuose: “Ti abbraccio con tutto il mio affetto”. Il post di Pairetti arriva mentre dalcontinua a essere mantenuta grande prudenza sulle condizioni di Sgarbi.

Il critico d'arte è stato ricoverato il 30 settembre per insufficienza respiratoria e il quadro comunicato dall'ospedale è stato definito critico ma stabile. Ma nel messaggio di Alba Parietti le condizioni cliniche restano quasi sullo sfondo. Al centro c'è soprattutto il rapporto costruito con Sgarbi e il ricordo dell'uomo dietro il personaggio: quello che, nelle parole della conduttrice, dietro l'irruenza ha sempre nascosto una dolcezza rara.