Nuovo sguardo a Rapunzel e Madre Gothel, torna Lilo & Stitch 2 e gli annunci live action al D23

Pubblicazione: 15 agosto alle 15:08

Disney ha approfittato del D23 per mostrare finalmente alcune delle carte con cui intende giocarsi il futuro dei suoi film live-action. E questa volta i riflettori sono finiti soprattutto su due franchise amatissimi dal pubblico: Lilo & Stitch 2 e Rapunzel, entrambi destinati a tornare sul grande schermo nei prossimi anni.

Il successo ottenuto dalsembra aver dato nuova forza alla strategia dello studio. Ilha superatoal botteghino mondiale enon ha perso tempo:, ha una data di uscita e soprattutto porterà sul grande schermo un personaggio che gli appassionati aspettavano di vedere in live-action.

Ma non è stata l'unica sorpresa. Al D23 sono arrivate anche le prime immagini di Rapunzel, con Kathryn Hahn pronta a trasformarsi in Madre Gothel, mentre Jon Favreau ha presentato un progetto decisamente diverso dal solito che riporterà in scena uno dei personaggi più antichi nella storia della compagnia.

Lilo & Stitch 2 porta Angel nel live-action e richiama il creatore originale

La presentazione di Lilo & Stitch 2 è iniziata con Maia Kealoha, interprete di Lilo, salita sul palco alla ricerca del suo inseparabile amico alieno. Stitch è quindi apparso sul grande schermo, ma questa volta non era solo. Accanto a lui Disney ha infatti mostrato Angel, la celebre aliena rosa conosciuta anche come Esperimento 624. Il personaggio, introdotto originariamente nella serie animata Lilo & Stitch, farà così il proprio debutto nell'universo live-action dopo essere diventato negli anni uno dei volti più riconoscibili del franchise.

La vera sorpresa riguarda però chi guiderà il progetto. Disney ha affidato la regia del sequel a Chris Sanders, ovvero uno dei creatori, sceneggiatori e registi del Lilo & Stitch animato del 2002. Sanders conosce Stitch meglio di chiunque altro: oltre ad aver contribuito alla sua creazione, è da sempre anche la sua voce e ha continuato a doppiarlo nel remake live-action. Per il secondo film farà quindi un ulteriore passo avanti, passando direttamente dietro la macchina da presa.

Le riprese di Lilo & Stitch 2 inizieranno alle Hawaii entro la fine del 2026, mentre l'uscita cinematografica è stata fissata per il 26 maggio 2028. Il primo film aveva superato il miliardo di dollari nel mondo, rendendo praticamente inevitabile la decisione di Disney di trasformarlo in un nuovo franchise cinematografico.

Rapunzel si mostra per la prima volta

Se Lilo & Stitch 2 rappresenta la continuazione di un successo già consolidato, Rapunzel è la prossima grande scommessa live-action di Disney. A presentare il film al pubblico del D23 è stata Kathryn Hahn, scelta per interpretare Madre Gothel. L'attrice ha introdotto le prime immagini del remake, offrendo finalmente un assaggio della trasformazione in carne e ossa del classico animato del 2010.

Il filmato ha permesso di vedere Teagan Croft nei panni di Rapunzel, con i lunghissimi capelli biondi e un costume immediatamente riconoscibile, oltre alla prima apparizione della Madre Gothel di Hahn. Anche Flynn Rider avrà naturalmente un ruolo centrale e sarà interpretato da Milo Manheim. Croft e Manheim non erano fisicamente presenti al D23 per un motivo molto semplice: le riprese sono attualmente in corso in Spagna. I due attori hanno comunque partecipato alla presentazione attraverso un videomessaggio registrato direttamente dal set.

Dietro la macchina da presa troviamo Michael Gracey, regista di The Greatest Showman. Il cast continua inoltre ad allargarsi: Diego Luna interpreterà un nuovo personaggio chiamato Hawthorne, mentre Caitríona Balfe ed Elliot Cowan saranno rispettivamente la Regina Arianna e Re Frederic. Patrick e Hugo McPherson vestiranno invece i panni dei fratelli Stabbington. Anche in questo caso Disney ha approfittato del D23 per fissare definitivamente l'appuntamento nelle sale: Rapunzel arriverà al cinema il 31 marzo 2028.

Oswald torna dopo quasi cento anni con Jon Favreau

Tra Lilo & Stitch e Rapunzel si è infilato però uno degli annunci più curiosi dell'intera presentazione Disney. Oswald the Lucky Rabbit sta per tornare, e a occuparsi del progetto sarà Jon Favreau. Oswald occupa un posto particolarissimo nella storia della compagnia. Il personaggio fu creato da Walt Disney negli anni Venti, prima della nascita di Topolino, e ora diventerà protagonista di una serie che mescolerà live-action e animazione.

Anche la premessa giocherà apertamente con questa storia. Un terremoto libererà Oswald, rimasto nascosto fin dagli anni Venti, catapultandolo improvvisamente nel mondo moderno. Ad aiutarlo ad adattarsi saranno un ragazzo delle scuole medie e il suo gruppo di amici. Favreau sarà creatore, sceneggiatore, co-regista e produttore esecutivo del progetto. Nel cast live-action troveremo Ravi Cabot-Conyers, Mykal-Michelle Harris, Ryder Allen e Al Madrigal, insieme a Kathryn Hahn e Albert Brooks. A differenza di Lilo & Stitch 2 e Rapunzel, però, Oswald non arriverà nelle sale: la serie debutterà direttamente su Disney+ il 17 febbraio 2027, praticamente in coincidenza con il centenario del personaggio.

Sarà composta da tre parti e riporterà quindi sotto i riflettori un pezzo della storia Disney che per decenni era rimasto quasi dimenticato. Il D23 ha così chiarito una cosa: Disney non ha alcuna intenzione di rallentare sul fronte delle rivisitazioni live-action, ma sembra voler percorrere strade leggermente differenti. Da una parte c'è Lilo & Stitch, che dopo il miliardo di dollari incassato è pronto a trasformarsi in una vera saga; dall'altra Rapunzel, chiamato a dimostrare se la formula può funzionare altrettanto bene con uno dei classici animati più recenti.

E poi c'è Oswald, probabilmente il progetto più imprevedibile dei tre: un personaggio nato quasi un secolo fa che Disney ha deciso di recuperare proprio mentre continua a cercare nuove strade per il futuro dei suoi franchise storici. E le sorprese del D23 non si sono fermate al mondo Disney. Sul fronte Marvel, uno degli annunci più importanti ha riguardato infatti gli X-Men del MCU, con la Casa delle Idee che ha finalmente svelato nuovi dettagli sul film e sul cast che porterà sul grande schermo la prossima generazione di mutanti.