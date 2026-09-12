Oasis, il mistero sta per finire: una data nel cielo anticipa l’annuncio, e gli occhi sono tutti su Roma

Pubblicazione: 12 settembre alle 08:45

L’attesa sta per finire. Dopo giorni di indizi, video misteriosi e riferimenti disseminati sui social, gli Oasis hanno finalmente fissato l’appuntamento con quello che dovrebbe essere l’annuncio del nuovo tour del 2027. E questa volta Liam e Noel Gallagher non hanno avuto bisogno di dire praticamente nulla: è bastato illuminare il cielo di Manchester. Nella tarda serata del 10 settembre, una spettacolare coreografia di droni è comparsa sopra l’area dell’Etihad Stadium, casa del Manchester City e luogo particolarmente caro ai fratelli Gallagher.

Prima è apparso, poi il messaggio che tutti stavano aspettando: “1” accompagnato dall’orario delle. Tradotto per il pubblico italiano, l’appuntamento è quindi fissato peralle. Tutto lascia pensare che sarà quello il momento in cui verranno finalmente svelate le date di. Per ora, infatti, il calendario non è stato annunciato ufficialmente, ma nelle ultime settimane la band ha costruito, pubblicando brevi filmati pieni di riferimenti alle città che potrebbero ospitare i prossimi concerti.

Glasgow, Manchester, Monaco, Barcellona, Amsterdam, Parigi e Roma sono soltanto alcune delle località finite al centro degli indizi. Per i fan italiani, naturalmente, l’attenzione è tutta concentrata sulla Capitale. Soltanto pochi giorni fa gli Oasis avevano pubblicato un video in cui una Vespa rossa attraversava i sampietrini e i vicoli di Trastevere sulle note di Go Let It Out. Un riferimento a Roma talmente evidente da sembrare ormai qualcosa di più di un semplice indizio.

Anche Liam Gallagher, durante la sua recente apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia, alla domanda sulla presenza della Capitale nel tour del 2027 aveva risposto con un secco “Sì”. Le indiscrezioni circolate finora indicano addirittura due possibili concerti allo Stadio Olimpico, il 24 e 25 luglio 2027. È però importante sottolineare che queste date non sono ancora ufficiali: fanno parte di un calendario provvisorio trapelato sulla stampa britannica e dovranno quindi essere confermate dall’annuncio della band.

Anche, del resto, aveva praticamente ammesso che qualcosa fosse in preparazione. Intervistato daall’inizio di settembre, aveva scherzato sulle voci relative al ritorno sul palco nel 2027: “Mettiamola così: l’anno prossimo non c’è nessun torneo di calcio, quindi dovremo pur fare qualcosa in estate, no?”. Una frase che, alla luce della campagna social partita subito dopo, appare oggi decisamente meno casuale. Il nuovo tour rappresenterebbe il secondo capitolo di una reunion che fino a pochi anni fa. Liam e Noel erano tornati insieme per, la prima tournée della band dopo lo scioglimento del 2009: 41 concerti tra Regno Unito, Irlanda, Nord America, Asia, Australia e Sud America, conclusi a San Paolo nel novembre 2025.

Quella reunion è diventata anche il cuore di Oasis: Don’t Look Back In Anger, il documentario diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e presentato in anteprima mondiale a Venezia 83. Il film racconta il ritorno dei Gallagher attraverso immagini dal palco, backstage e prove, arrivando fino al loro primo incontro in studio dopo quindici anni. Ma adesso gli occhi sono già puntati sul futuro. Dopo aver trasformato ogni teaser in un piccolo enigma da risolvere, gli Oasis sembrano pronti a scoprire finalmente le carte. Per sapere se tra quelle carte ci saranno davvero anche le due attesissime serate di Roma, bisognerà aspettare ancora pochissimo: l’appuntamento è fissato per il 14 settembre alle 17:00 italiane.