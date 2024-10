Obi-Wan Kenobi 2: Ewan McGregor conferma che si stanno "esplorando alcune idee"

Pubblicazione: 07 ottobre alle 17:00

Ewan McGregor è stato ospite dell'evento L.A. Comic-Con e, durante il panel che lo ha visto protagonista, ha rivelato che si stanno esplorando delle "idee" per una possibile stagione di Obi-Wan Kenobi.

Le sue dichiarazioni sembrano quindi confermare che tra le fila di Disney e Lucasfilm ci sarebbe l'intenzione di proseguire il racconto della storia del cavaliere jedi con una seconda stagione o un nuovo film della saga di Star Wars. Ewan ha inoltre aggiunto che gli piacerebbe indossare l'armatura delle Guerre dei cloni e girare nuove scene insieme a Hayden Christensen, interprete di Anakin Skywalker/Darth Vader.

La star della saga, in precedenza, aveva spiegato che uno degli aspetti che ha amato di più della possibilità di girare lo show è stato poter conoscere meglio il lavoro di Alec Guinness, avendo dovuto interpretare Obi-Wan quando era giovane:

Anche ora con la serie, quella è la mia sfida personale: se sembro un po' come lui, sono felice.

McGregor aveva ribadito che spera di poter realizzare una seconda stagione della serie per poter raccontare altri dettagli di quanto accaduto al personaggio dallo scontro avuto con Anakin che ha portato alla "nascita" di Darth Vader al momento in cui Luke Skywalker gli chiede aiuto per salvare Leia.