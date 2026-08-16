Obi-Wan tornerà in Ahsoka 2? Alcuni indizi lasciano intendere che sarà più di un cameo

Pubblicazione: 16 agosto alle 08:15

Le possibilità di vedere Ewan McGregor di nuovo nei panni di Obi-Wan Kenobi potrebbero non dipendere da una seconda stagione della sua serie. L'attore ha infatti confermato che, al momento, non ci sono novità concrete su Obi-Wan Kenobi 2, nonostante abbia più volte manifestato il desiderio di tornare nella galassia di Star Wars. Ma le novità mostrate al D23 potrebbero aver aperto una strada completamente diversa. Il nuovo trailer di Ahsoka 2 ha infatti confermato il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker e, soprattutto, la presenza di nuovi flashback ambientati durante le Guerre dei Cloni.

Ed è proprio qui che Obi-Wan potrebbe entrare in gioco: in quel periodo ilera una presenza costante al fianco di, rendendo un eventuale ritorno di McGregor tutt'altro che impossibile. La, attesa su Disney+ dal, tornerà quindi a esplorare il passato della protagonista oltre a proseguire la storia lasciata in sospeso su Peridea. Ma è soprattutto ciò che il trailer mostra delle Guerre dei Cloni ad aver attirato l'attenzione dei fan, perché potrebbe creare l'occasione perfetta per riunire in live-action

Come già accaduto nella prima stagione, i flashback non sembrano destinati a essere soltanto un esercizio di nostalgia. Il passato di Ahsoka e il rapporto con Anakin continuano ad avere un peso importante nel suo percorso, e tornare agli anni della guerra potrebbe permettere alla serie di esplorare altri momenti decisivi della sua formazione. Durante il D23 di quest'anno, Lucasfilm ha finalmente svelato il trailer della seconda stagione di Ahsoka, serie che debutterà il 20 gennaio 2027 su Disney+, tre anni e mezzo dopo la prima stagione. Nel trailer di Ahsoka stagione 2, viene mostrato un particolare flashback ambientato proprio durante le Guerre dei Cloni.

Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi, fonte: Disney+

Un dettaglio apparentemente minuscolo rivela tutto ciò che serve sapere: Ahsoka impugna una sola spada laser verde nella scena, ma la sua caratteristica seconda lama è chiaramente agganciata alla giacca. Questo significa che l'evento si svolge da qualche parte tra la terza e la quinta stagione di Star Wars: The Clone Wars, prima che lei decidesse di abbandonare l'Ordine Jedi. E qui entra in gioco Obi-Wan Kenobi. Chi ha seguito religiosamente The Clone Wars sa bene che ovunque andassero Anakin e Ahsoka, Obi-Wan non era mai lontano.

Nella terza stagione, Ahsoka sfidò segretamente gli ordini per unirsi a una delle missioni clandestine di Anakin e Obi-Wan. Nella quarta,di un'intera colonia sul pianeta Kiros. Nella quinta stagione, Ahsoka, Anakin e Obi-Wan –– viaggiarono su Onderon per addestrare Saw Gerrera e sua sorella Steela nella ribellione contro l'occupazione Separatista. Ma c'è un arco narrativo che assume un'importanza particolare per la storia di: l'esperienza traumatica e rivelativa vissuta su Mortis durante la terza stagione di

In quell'episodio cruciale, Ahsoka, Anakin e Obi-Wan incontrarono le divinità di Mortis – il Figlio, incarnazione del lato oscuro, la Figlia, rappresentazione della luce, e il Padre, custode dell'equilibrio tra i due. Un'esperienza che ha lasciato cicatrici profonde su tutti e tre, ma che potrebbe rivelarsi fondamentale per comprendere gli eventi che Ahsoka sta affrontando nel presente narrativo della serie. Il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi durante l'era delle Guerre dei Cloni avrebbe quindi perfettamente senso.

Non solo perché il personaggio era una presenza costante nelle missioni condivise con Anakin e Ahsoka, ma perché rappresentava un'influenza cruciale sulla formazione della giovane Padawan, ben oltre i confini dell'Ordine Jedi. Le sue lezioni, il suo approccio alla Forza, la sua saggezza temperata dall'esperienza, hanno contribuito a plasmare ciò che Ahsoka è diventata dopo aver lasciato il Tempio. I flashback di Ahsoka 2 non sono semplici intermezzi nostalgici inseriti per compiacere i fan di lunga data.

Sono tasselli narrativi essenziali che esplorano il trauma, la perdita e la trasformazione di un personaggio che ha attraversato l'intera saga di Star Wars senza mai appartenere completamente a nessuna delle sue fazioni tradizionali. Rivedere Obi-Wan, Anakin e Ahsoka insieme su schermo, questa volta in live-action anziché in animazione, rappresenterebbe un ponte emotivo potentissimo tra passato e presente, tra chi erano e chi sono diventati. Mentre Disney e Lucasfilm sembrano aver messo in pausa i progetti dedicati esclusivamente a Obi-Wan Kenobi, stanno costruendo una narrazione più ampia e interconnessa dove i personaggi iconici della saga possono tornare in modi inaspettati, funzionali alle storie che meritano davvero di essere raccontate.

Non più serie autoconclusivi, ma un tessuto narrativo che abbraccia decenni di storia galattica. Ewan McGregor potrebbe quindi non ottenere la sua Obi-Wan Kenobi stagione 2, ma il suo ritorno nella galassia lontana lontana potrebbe essere ancora più significativo di quanto i fan avessero immaginato. Non come protagonista della propria storia, ma come parte essenziale della storia di qualcun altro, in un momento cruciale della timeline che ha definito un'intera generazione di eroi. Non ci resta che aspettare gennaio 2027 e scoprire se il celeberrimo Jedi sarà davvero presentente in Ahsoka 2.