Ewan McGregor incalza la Disney per il ritorno di Obi-Wan Kenobi: "Io sono pronto, loro ancora no"

Pubblicazione: 13 agosto alle 19:01

C’è qualcosa di quasi surreale nel vedere una star del calibro di Ewan McGregor fare praticamente un appello aperto alla Disney per farsi ridare un lavoro.

Durante la promozione del suo ultimo film, l'attore scozzese non ha usato mezzi termini e, con un sorriso sornione, ha lanciato la stoccata:

Il messaggio è chiarissimo: McGregor vuole tornare nei panni di Obi-Wan Kenobi. E non per un semplice cammeo nostalgico, ma per raccontare tutto quello che succede a quel cavaliere Jedi rimasto solo nel deserto di Tatooine prima di trasformarsi nel vecchio saggio interpretato da Alec Guinness nel 1977. Un vuoto temporale di una decina d'anni che, secondo l'attore, nasconde ancora un sacco di storie che valga la pena esplorare, che sia un film o un'altra serie TV.

La domanda vera, però, è un'altra: ne abbiamo davvero bisogno?

La serie del 2022 su Disney+ ha macinato miliardi di minuti di visualizzazione, dimostrando che l'affetto dei fan per McGregor è intatto.

Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi (Disney +)

Ma dal punto di vista della scrittura, la sensazione è che si stia tirando un po' troppo la corda. L'idea originale era quella di un eremita che veglia da lontano sul piccolo Luke Skywalker cercando di elaborare un trauma gigantesco. Trasformare questo esilio contemplativo in una sequenza infinita di missioni e peripezie rischia di togliere poesia e senso alla storia originale.

McGregor ha 55 anni e ricorda a tutti che gli restano ancora dieci anni buoni prima di raggiungere l'età che aveva Guinness quando vestì la tonaca del Jedi. Il tempo insomma c'è, e l'entusiasmo dell'attore è indiscutibile. Resta da capire se la Disney deciderà di accontentarlo scommettendo di nuovo sull'ennesimo operazione-amarcord o se, per una volta, preferirà lasciare che i ricordi rimangano dove sono.