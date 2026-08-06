Star Wars, Ewan McGregor svela quale capitolo di 10 anni della vita di Obi-Wan vuole raccontare

Pubblicazione: 06 agosto alle 09:30

Ewan McGregor ha riacceso la conversazione su uno dei periodi più enigmatici della saga di Star Wars: i dieci anni che separano la fine della serie Disney Plus Obi-Wan Kenobi dall'inizio di Una nuova speranza. In un'intervista con Esquire, durante una sessione di domande rapide con la collega Anne Hathaway, l'attore scozzese ha identificato con precisione chirurgica quello che considera il capitolo incompiuto nella vita del leggendario maestro Jedi.

Quando gli è stato chiesto cosa rimanga, McGregor non ha esitato. Ha puntato il dito suche precede l'incontro con, un periodo chehanno appena sfiorato. "Tutto quello che è successo tra la fine della serie TV che abbiamo fatto e Alec Guinness in Una nuova speranza. Ci sono 10 anni di qualcosa che accade a Obi-Wan,", tracciando i confini precisi di questo vuoto narrativo.

La serie Obi-Wan Kenobi, uscita nel 2022, ha rappresentato un momento cruciale per i fan della saga. McGregor è tornato a vestire i panni del Jedi dopo quasi vent'anni dall'ultima apparizione nei prequel, ritrovando sul set anche Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker. La miniserie si conclude con Obi-Wan che lascia il giovane Luke su Tatooine, assicurandosi che la principessa Leia sia al sicuro, prima di allontanarsi nel deserto a dorso di quella che lui stesso definisce "una eopie" – la creatura che ricorda vagamente un cammello nell'universo di Star Wars.

Obi-Wan Kenobi di Star Wars, fonte: Disney

Ma cosa succede dopo quel momento? Cosa vive, cosa pensa, cosa fa Obi-Wan durante un decennio di esilio volontario nel deserto più inospitale della galassia? Sono domande che albergano nella mente degli appassionati, soprattutto considerando la trasformazione che il personaggio subisce tra il guerriero ancora relativamente giovane della serie Disney e il vecchio eremita saggio che incontriamo nel 1977. Nonostante sullo schermo questo periodo rimanga largamente inesplorato, i fumetti hanno tentato di colmare alcune lacune.

Obi-Wan Kenobi di Star Wars, fonte: Disney

Lainclude una raccolta di diari scritti da un, che documentano il suo tempo su. Più recentemente, nel 2022, è uscita una miniserie a fumetti dedicata proprio a Obi-Wan: cinque numeri in cui il Jedi, rinchiuso nella sua capanna nel deserto, rievoca storie del suo passato. Questi frammenti narrativi, però, sembrano solo grattare la superficie di un potenziale enorme. C'è spazio per raccontare come, come abbia elaborato il tradimento di Anakin, come abbia mantenuto viva la speranza in un'epoca dominata dall'Impero.

La sua è una storia di resilienza silenziosa, di vigilanza paziente, di fede incrollabile in un futuro che non può vedere ma in cui continua a credere. Le dichiarazioni di McGregor arrivano in un momento particolare per l'universo di Star Wars. La seconda stagione di Ahsoka è attesa presumibilmente per il 2027, mentre Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy con protagonista Ryan Gosling, uscirà il 28 maggio 2027.

Lo stesso duo Levy-Gosling è stato confermato per il film Marvel su Ghost Rider, annunciato durante il panel del San Diego Comic-Con del mese scorso. Resta da vedere se Lucasfilm raccoglierà l'invito implicito dell'attore. Probabilmente c'è ancora molto "succo narrativo" da spremere da uno dei pochi personaggi principali il cui percorso durante l'ascesa dell'Impero rimane in gran parte un mistero. McGregor ha dimostrato di essere ancora profondamente legato al ruolo, e il pubblico ha risposto con entusiasmo alla sua serie nel 2022.

Il deserto di Tatooine nasconde ancora molti segreti. E forse, tra le dune e il caldo torrido, si cela una storia che merita di essere raccontata: quella di un uomo che ha perso tutto ma che continua a custodire l'unica cosa che conta davvero, la speranza in una nuova generazione di eroi. Dieci anni sono un tempo lunghissimo per rimanere nascosti, abbastanza per riempire un'altra stagione o persino un intero film. Resta però da capire quali saranno le prossime mosse di Lucasfilm: dopo The Mandalorian & Grogu, infatti, il futuro della saga sul piccolo schermo è ancora tutto da definire e una quarta stagione di The Mandalorian non è stata ancora confermata. Se davvero Star Wars dovesse tornare a esplorare quel decennio dimenticato della vita di Obi-Wan, il momento potrebbe essere più favorevole che mai.