The Mandalorian 4 non si farà? Un dettaglio nel video ufficiale di Star Wars alimenta i dubbi

Pubblicazione: 17 luglio alle 13:57

Immaginate di cercare per mesi un annuncio ufficiale sul destino di una delle serie più amate di Star Wars e di trovarlo, forse, nascosto in un semplice video promozionale. È quanto starebbe accadendo con The Mandalorian, la serie che ha lanciato Din Djarin e Grogu e che, secondo un dettaglio emerso di recente, potrebbe aver concluso definitivamente il proprio percorso su Disney+.

Va detto subito che, ma di un'interpretazione nata da un elemento presente in un contenuto pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Star Wars e rilanciata da fonti non di primissima fascia. Per questo motivo è giusto prendere tutto, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Fatta questa precisazione, nel video dietro le quinte di, realizzato per promuovere il film arrivato al cinema, la serie viene infatti indicata, gli anni che corrispondono esattamente alle tre stagioni distribuite su Disney+.

Non viene fatto quindi alcun riferimento a una quarta stagione, nessun "ongoing" o indicazione che lasci intendere un futuro ritorno. E per molti fan questo potrebbe essere soltanto un dettaglio grafico, ma altri lo stanno interpretando come un possibile segnale del fatto che, almeno dal punto di vista del marketing, Lucasfilm considererebbe ormai conclusa la storia televisiva di The Mandalorian.

L'ipotesi, del resto, si inserirebbe in un quadro già delineato dalle dichiarazioni di Jon Favreau, con il della serie che aveva spiegato che la quarta stagione non sarebbe mai stata semplicemente trasformata nel film The Mandalorian and Grogu.

“Non puoi semplicemente prendere quegli script e trasformarli in un film. C'erano molti personaggi, presupponeva che avessi visto l'intera serie e preparava il terreno per quello che sarebbe successo nella seconda stagione di Ahsoka. Riguardava il Grand Ammiraglio Thrawn e seguiva la storyline più ampia di quest'era della timeline di Star Wars.” – Jon Favreau

The Mandalorian and Grogu, fonte: Disney

Secondo il report di cui sopra, se le parole di Favreauemerso nel video promozionale, il quadro sembrerebbe piuttosto chiaro:, fortemente intrecciatae con il ritorno del Grand'Ammiraglio Thrawn interpretato da Lars Mikkelsen. Il film avrebbe invece scelto una struttura più autonoma, pensata anche per chi non aveva seguito tutte le serie Disney+.

Anche alcuni membri del cast hanno raccontato come il cambio di strategia avrebbe modificato profondamente i loro ruoli. Jonny Coyne, interprete di Lord Janu Coin, ha rivelato a GamesRadar+ che inizialmente sarebbe stato coinvolto in diversi episodi della quarta stagione.

“C'è stato un momento in cui ero stato ingaggiato per fare un sacco di altri episodi nella quarta stagione. Poi quello show è scomparso, poi c'è stato lo sciopero degli attori, il COVID e molte altre cose. È stato un periodo difficile.” – Jonny Coyne

Una situazione simile sarebbe stata raccontata anche da Hemky Madera, interprete del Signore della Guerra Barro. L'attore ha spiegato che Favreau gli avrebbe promesso un episodio interamente dedicato al suo personaggio nella quarta stagione, salvo poi vedere quel materiale confluire almeno in parte nel lungometraggio.

“Quando hanno detto che non ci sarebbe stata una quarta stagione di The Mandalorian, ma un film, sinceramente non pensavo di farne parte. Jon mi aveva detto fin dall'inizio che un episodio della quarta stagione sarebbe stato mio. Immagino che quell'episodio sia diventato parte del film.” – Hemky Madera The Mandalorian and Grogu, fonte: Disney

Naturalmente tutto questo non rappresenterebbe una conferma definitiva dell'addio della serie, visto che Lucasfilm non ha mai annunciato ufficialmente la cancellazione della quarta stagione e, almeno teoricamente, potrebbe ancora decidere di tornare sul progetto. Ma anche dal punto di vista economico un eventuale ritorno sembrerebbe oggi meno scontato. The Mandalorian and Grogu potrebbe chiudere la propria corsa nelle sale con circa 340 milioni di dollari d'incasso mondiale secondo i dati di Box Office Mojo, un risultato considerato da molti analisti inferiore alle aspettative per un film di Star Wars, soprattutto alla luce del budget e dei costi di marketing.

Nel frattempo, le storie che in origine sarebbero state sviluppate nella quarta stagione sembrerebbero aver trovato una nuova destinazione. Dave Filoni dovrebbe infatti proseguire gli eventi lasciati in sospeso da Ahsoka proprio nella seconda stagione della serie Disney+, dove il conflitto con Thrawn continuerà ad avere un ruolo centrale.

Se questa ricostruzione dovesse rivelarsi corretta, The Mandalorian potrebbe quindi aver davvero concluso il proprio percorso televisivo, lasciando spazio a una nuova strategia per il franchise. Una scelta che potrebbe essere stata influenzata anche dai risultati inferiori alle aspettative ottenuti da The Mandalorian and Grogu al botteghino, dove il film non è riuscito a imporsi come sperato. Ma per il momento è bene parlare soltanto di indizi e non di certezze: fino a quando Lucasfilm non prenderà posizione ufficialmente, il destino della quarta stagione resterà aperto, anche se i segnali sembrerebbero andare nella stessa direzione.