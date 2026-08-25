Oceania batte Odissea e Spider-Man: Brand New Day: regna al box office italiano

Pubblicazione: 25 agosto alle 09:30

Oceania è arrivato nelle sale italiane e non ha perso tempo: al suo primo weekend il nuovo live action Disney si è preso subito la vetta del box office, lasciandosi alle spalle due dei film che hanno dominato questa estate, Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man: Brand New Day. Un debutto importante, soprattutto perché arriva nel pieno di un agosto che continua a regalare numeri fuori dal comune alle sale italiane.

Nel, il nuovo film live action di Disney ha fatto il suo ingresso nelle sale italiane travolgendo ogni previsione.ha conquistato immediatamente il primo posto con un incasso didel weekend, raggiungendo. Una partenza che vale il sesto miglior debutto dell'anno e che riaccende i riflettori sulla capacità della Casa di Topolino di trasformare i suoi classici d'animazione in fenomeni da sala.

Per capire meglio la portata del risultato basta guardare agli ultimi live action Disney. Oceania parte praticamente alla pari con Biancaneve, che nel marzo 2025 aveva raccolto 3.799.284 euro al debutto, mentre resta leggermente sotto La Sirenetta, partita nel 2023 con 4.287.034 euro e arrivata poi oltre quota 12 milioni. Il confronto più difficile rimane però quello con Lilo & Stitch: nel 2025 il film aveva debuttato con ben 8.411.121 euro, numeri che per il momento restano lontanissimi.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Il primo posto di Oceania non significa però che la corsa degli altri grandi protagonisti dell'estate si sia fermata. Odissea continua infatti a macinare numeri impressionanti anche alla sesta settimana di programmazione: altri 2.062.443 euro portano il film di Christopher Nolan a 52.124.027 euro complessivi e oltre 6,2 milioni di spettatori. Un risultato che ha permesso al regista britannico di superare in un colpo solo Titanic e Sole a catinelle, conquistando il quarto posto nella classifica dei maggiori incassi di sempre in Italia.

Un traguardo che testimonia non solo la forza del film, ma anche la capacità di Nolan di attrarre un pubblico trasversale, capace di riempire le sale settimana dopo settimana. E l'altro grande protagonista dell'estate non sembra intenzionato a salutare la top 3., con altri 1.717.954 euro nel weekend e un totale che sale a 34.984.349 euro.

Il cinecomic con Tom Holland ha già stabilito il nuovo record italiano per un film Marvel, superando persino i precedenti capitoli della saga dell'Uomo Ragno e altri blockbuster del Marvel Cinematic Universe. Un successo che conferma il fascino intramontabile del personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko, capace di reinventarsi generazione dopo generazione.

Spider-Man Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Più indietro nella classifica c'è spazio anche per Insidious: Fuori dall'altrove, quarto con 683.763 euro nel weekend e 888.677 euro considerando i primi cinque giorni. Tra i titoli già in sala, Minions & Monsters supera invece gli 8 milioni complessivi, mentre La fine di Oak Street raggiunge 1.171.837 euro e Robin Hood – Il prezzo del sangue arriva a 443.516 euro. Camp Miasma: Adolescenza, sesso e morte debutta infine all'ottavo posto con 59.709 euro.