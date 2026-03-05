Ocean's Eleven, il film prequel con Margot Robbie subisce un nuovo e importante contrattempo produttivo

Pubblicazione: 05 marzo alle 21:02

Il nuovo prequel di Ocean’s Eleven con protagonista Margot Robbie deve affrontare un importante contrattempo produttivo. Il regista Lee Isaac Chung, inizialmente scelto per guidare il progetto, ha infatti abbandonato il film. La decisione arriva mentre il lungometraggio è ancora nelle prime fasi di sviluppo e senza un titolo ufficiale. Nonostante ciò, Warner Bros. ha chiarito che il progetto resta centrale per il futuro dello studio. La produzione dovrà ora trovare rapidamente un sostituto capace di portare avanti la visione del film.

Il progetto nasce comedella celebre saga di rapine cinematografiche e vede coinvolta anche, la casa di produzione fondata da. In origine, il film avrebbe dovuto essere diretto da Lee Isaac Chung, regista candidato all’Oscar e noto per titoli come Minari e Twisters. Tuttavia, secondo quanto comunicato dagli studios, il regista ha lasciato la produzione. La separazione è stata comunque descritta come cordiale e priva di tensioni.

Un portavoce di Warner Bros. ha infatti spiegato che si tratta di una “separazione amichevole dovuta a divergenze creative”. Nonostante l’uscita di scena, lo studio ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto da Chung durante la fase di sviluppo del progetto. Warner Bros. e LuckyChap lo hanno definito un regista visionario e una risorsa preziosa per il film durante il periodo in cui è rimasto coinvolto.

In una dichiarazione ufficiale, le due società hanno sottolineato come la collaborazione con Chung abbia rafforzato il desiderio di lavorare di nuovo con lui in futuro. Lo studio ha infatti evidenziato che la sua visione creativa e il contributo artistico sono stati fondamentali durante lo sviluppo iniziale del prequel, lasciando aperta la porta a nuove collaborazioni su altri progetti cinematografici.

Nel frattempo,è già al lavoro perche possa prendere il timone della produzione. Il film rimane infatti, anche mentre l’azienda si avvicina alla conclusione di un importante accordo con Paramount . Alcuni osservatori del settore temevano che questo possibile cambiamento aziendale potesse mettere a rischio vari progetti in sviluppo, ma il prequel di Ocean’s Eleven sembra destinato a proseguire.

Per ora i dettagli sulla trama sono ancora segreti. L’unica informazione confermata riguarda la sceneggiatura, scritta da Carrie Solomon. Il copione dovrebbe rimanere fedele ai personaggi originali creati da George Clayton Johnson e Jack Golden Russell, mantenendo quindi un forte legame con la tradizione del franchise.

La saga di Ocean’s Eleven ha una lunga storia nel cinema. Il primo film risale al 1960 e vedeva protagonisti grandi nomi dell’epoca come Frank Sinatra nel ruolo di Danny Ocean, affiancato da Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Angie Dickinson. La storia seguiva un gruppo di amici veterani della Seconda guerra mondiale che pianificavano un colossale colpo: rapinare cinque casinò di Las Vegas nella notte di Capodanno. Il piano però incontrava numerosi ostacoli, tra cui l’intervento di un ex gangster intenzionato a impossessarsi del bottino.

Il franchise è tornato in auge nel 2001 grazie al reboot diretto da Steven Soderbergh, che ha dato vita a una trilogia con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia e Julia Roberts. Successivamente, nel 2018, è arrivato anche lo spin-off al femminile con Sandra Bullock, Anne Hathaway e Cate Blanchett.

Il nuovo prequel con Margot Robbie punta quindi a espandere ulteriormente questo universo narrativo, esplorando eventi precedenti alla storia principale della saga. Tuttavia, dopo l’uscita di scena del regista Lee Isaac Chung, il progetto dovrà superare un’altra fase delicata prima di entrare concretamente in produzione.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale per il film, che resta ancora nelle prime fasi di sviluppo mentre lo studio cerca il nuovo regista che guiderà il prossimo capitolo della celebre saga di rapine cinematografiche.