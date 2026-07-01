Ocean's Eleven: un volto di Top Gun Maverick si aggiunge al prequel con Bradley Cooper

Pubblicazione: 01 luglio alle 12:20

Il franchise di Ocean's si prepara a tornare sul grande schermo con un prequel che guarda al passato per costruire il futuro della saga. Come riportato in esclusiva su Deadline, la Warner Bros ha confermato l'ingresso di Monica Barbaro nel cast del progetto diretto da Bradley Cooper, dove affiancherà lo stesso Cooper, Margot Robbie e Wagner Moura, attore nominato all'Oscar per The Secret Agent. Il film è programmato per il 25 giugno 2027 e la produzione si sta preparando per iniziare le riprese.

Top Gun: Maverick - Paramount Pictures

non si limita a recitare: il dodici volte candidato all'Oscar. Dopo il successo di A Star Is Born, Cooper torna dietro la macchina da presa per dare vita a questa nuova incursione nell'universo creato da George Clayton Johnson e Jack Golden Russell. Il filmmakerpartendo da bozze precedenti firmate da Carrie Solomon. La trama rimane avvolta nel mistero più totale, seguendo la tradizione del franchise che ha sempre giocato con l'elemento sorpresa.

La scelta di Monica Barbaro rappresenta un colpo significativo per la produzione. L'attrice arriva da un periodo di straordinaria visibilità: ha appena concluso una serie di rappresentazioni sold-out di Les Liaisons Dangereuses al National Theatre di Londra, recitando al fianco di Lesley Manville e Aidan Turner. Nel 2022, dopo aver recitato in piccoli ruoli, ottiene il riconoscimento dal grande pubblico quando interpretò Phoenix in Top Gun: Maverick accanto a Tom Cruise e Miles Teller, film che ha incassato oltre un miliardo di dollari e ottenuto sei nomination agli Oscar, inclusa quella per il miglior film.

Ocean's Eleven - Warner Bros. Pictures

Il 2025 ha segnato la consacrazione definitiva di Monica Barbaro. La sua interpretazione di Joan Baez nel biopicdile è valsa, trasformandola in una delle rivelazioni dell'anno cinematografico. Il 7 agosto la vedremo come co-protagonista accanto ain, diretto da Will Gluck per Universal. Ma è il suo futuro immediato a brillare ancora di più: Barbaro interpreta Mira Murati in, pellicola incentrata su recentemente acquisita da Neon , dove recita insieme a

Il franchise di Ocean's è una gallina dalle uova d'oro per la Warner Bros, visto che tutti e quattro i film hanno incassato complessivamente 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo. In più la trilogia con George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon ha definito un intero genere: la rapina glamour, sofisticata, dove l'intelligenza conta più della violenza e lo stile è sostanza. Ocean's 8, lo spin-off al femminile del 2018 con un cast stellare guidato da Sandra Bullock e Cate Blanchett, ha dimostrato che l'universo narrativo può espandersi oltre i protagonisti originali.

Scegliere la strada del prequel significa esplorare le origini, costruire la mitologia che ha preceduto gli eventi che conosciamo. Con Bradley Cooper alla regia e un cast che mescola talento consolidato e stelle emergenti, la Warner punta a rivitalizzare un marchio che ha sempre saputo combinare intrattenimento popolare e qualità cinematografica. Non si tratta semplicemente di sfruttare un marchio riconoscibile, ma di affidarsi a filmmaker con una visione autoriale. Bradley Cooper ha dimostrato con A Star Is Born di saper gestire grandi produzioni mantenendo integrità artistica. Se riuscirà a portare quella sensibilità nel territorio del film di rapina, potremmo assistere a un'evoluzione interessante del genere.